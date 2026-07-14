Garnacho ma non solo: da Nkunku a Joao Felix, i 10 peggiori acquisti del Chelsea nell'era BlueCo

A quattro anni dall’avvio del cosiddetto “progetto” di BlueCo allo Stamford Bridge, il Chelsea ha speso circa 1,9 miliardi di sterline in nuovi acquisti. Ma un approccio disorganizzato al mercato ha portato a diversi flop. Per ogni storia di successo, come Cole Palmer o Moises Caicedo, ci sono stati diversi fallimenti, clamorosi e costosi.
C'è Alejandro Garnacho, potrebbe lasciare i Blues già dopo un anno: l’argentino non si è presentato in ritiro, e il Chelsea cerca un acquirente disposto a pagare una cinquantina di milioni. In realtà il club dovrebbe considerarsi fortunato a recuperare una cifra vicina, visto che la sua unica stagione allo Stamford Bridge è stata deludente. Per questo la Roma spera di prenderlo in prestito con diritto di riscatto.
Ma Garnacho non è che l’ultimo di una serie di acquisti falliti approvati dai comproprietari Todd Boehly e Behdad Eghbali. GOAL ha selezionato i dieci peggiori: una classifica nella quale compare parecchia Serie A, sia del presente che del passato.
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