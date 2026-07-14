Garnacho ma non solo: da Nkunku a Joao Felix, i 10 peggiori acquisti del Chelsea nell'era BlueCo

Il BlueCo lo ha voluto così tanto da ingaggiarlo due volte, ma col senno di poi è stato un errore. Joao Felix non ha brillato nel primo prestito dall’Atletico Madrid (dove aveva già deluso) ed è arrivato al Chelsea nel gennaio 2023, in una campagna acquisti record. Il rosso all’esordio contro il Fulham è stato un campanello d’allarme.

Nel 2024, dopo un buon periodo al Barcellona, il club lo ha richiamato, ma con Maresca è rimasto solo mezza stagione e poi è finito in prestito al Milan. Nell’estate 2025 è passato all’Al-Nassr a titolo definitivo.