Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Chelsea BlueCo worst signings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Garnacho ma non solo: da Nkunku a Joao Felix, i 10 peggiori acquisti del Chelsea nell'era BlueCo

Calciomercato
Premier League
Chelsea
A. Garnacho
R. Sterling
J. Felix
M. Mudryk
P. Aubameyang
Storie
C. Nkunku

La classifica dei peggiori acquisti messi a segno negli ultimi quattro anni dal Chelsea. Il tutto mentre i Blues si preparano a cedere Garnacho, obiettivo della Roma.

Pubblicità

A quattro anni dall’avvio del cosiddetto “progetto” di BlueCo allo Stamford Bridge, il Chelsea ha speso circa 1,9 miliardi di sterline in nuovi acquisti. Ma un approccio disorganizzato al mercato ha portato a diversi flop. Per ogni storia di successo, come Cole Palmer o Moises Caicedo, ci sono stati diversi fallimenti, clamorosi e costosi.

C'è Alejandro Garnacho, potrebbe lasciare i Blues già dopo un anno: l’argentino non si è presentato in ritiro, e il Chelsea cerca un acquirente disposto a pagare una cinquantina di milioni. In realtà il club dovrebbe considerarsi fortunato a recuperare una cifra vicina, visto che la sua unica stagione allo Stamford Bridge è stata deludente. Per questo la Roma spera di prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Ma Garnacho non è che l’ultimo di una serie di acquisti falliti approvati dai comproprietari Todd Boehly e Behdad Eghbali. GOAL ha selezionato i dieci peggiori: una classifica nella quale compare parecchia Serie A, sia del presente che del passato.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • Chelsea FC v Leicester City - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10Carney Chukwuemeka

    Ci sono molti altri flop che hanno sfiorato la nostra top 10 dei peggiori acquisti dell’era BlueCo, ma Carney Chukwuemeka vi entra di diritto: la sua esperienza al Chelsea è stata un fiasco.

    Arrivato nel 2022 dall’Aston Villa per 20 milioni di sterline dopo aver guidato l’Inghilterra Under 19 al trionfo europeo, il centrocampista che oggi gioca con l'Austria non ha mai convinto: infortuni e scarsa considerazione lo hanno limitato a 32 presenze in due anni e mezzo, prima del passaggio al Borussia Dortmund la scorsa estate, dopo un prestito iniziale.

    • Pubblicità
  • Christopher Nkunku Chelsea 2025Getty

    9Christopher Nkunku

    Nel 2023 il Chelsea lo ha ingaggiato dal Lipsia per 52 milioni di sterline, vedendo in lui l'attaccante del futuro. Ma le cose non sono andate come previsto.

    Un grave infortunio al ginocchio, subito durante la preparazione estiva poco dopo il suo arrivo, ha condizionato tutta la sua esperienza: Nkunku ha saltato metà della stagione 2023/24 e non si è mai completamente ripreso. Nel 2024/25, pur essendo tornato in forma, ha avuto un ruolo marginale, il tutto mentre esplodeva Palmer. La scorsa estate è stato così ceduto al Milan dopo sole 27 presenze in Premier League.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Alejandro Garnacho

    La scorsa estate il Chelsea ha sorpreso molti ingaggiando Alejandro Garnacho dal Manchester United per 40 milioni di sterline, dopo che il giocatore era stato messo da parte da Ruben Amorim. Alla fine, l’operazione si è rivelata un enorme spreco di tempo per tutti, tranne che per lo United, che ha incassato una plusvalenza consistente.

    L’esterno argentino è sembrato insicuro e senza verve, non riuscendo a imporsi né con Maresca né con Rosenior e offrendo prestazioni dimenticabili sulla fascia sinistra.

    Secondo diverse fonti, il club londinese sarebbe pronto a tagliare le perdite, ma potrà considerarsi fortunato se incasserà tra i 43 e i 45 milioni di sterline che spera di ottenere.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • Aubameyang Chelsea 2022-23Getty Images

    7Pierre-Emerick Aubameyang

    Arrivato dal Barcellona su richiesta di Thomas Tuchel nell’estate 2022, Pierre-Emerick Aubameyang sembrava già destinato a fallire al Chelsea: il tecnico tedesco è stato esonerato appena un giorno dopo il suo esordio.

    Aubameyang non è mai stato apprezzato dal successore Graham Potter, che lo ha marginalizzato fino alla partenza a parametro zero verso il Marsiglia. Una sola stagione, 21 presenze e 3 goal: un bilancio deludente.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Kalidou Koulibaly Chelsea 2022Getty Images

    6Kalidou Koulibaly

    Kalidou Koulibaly è arrivato al Chelsea nel 2022 con grandi aspettative, dopo aver brillato al Napoli. Ma vi è rimasto solo un anno.

    In una stagione turbolenta, con continui cambi in panchina, alcuni errori di rilievo hanno impedito al nazionale senegalese di imporsi come figura chiave. L’estate successiva i Blues hanno così deciso di limitare i danni, cedendolo ai sauditi dell'Al-Hilal. Koulibaly si è trasferito in Arabia Saudita, entrando nella prima ondata di big approdati nella Saudi League.

  • Chelsea FC v Manchester City - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    5Raheem Sterling

    L’acquisto di Raheem Sterling dal Manchester City per 47,5 milioni di sterline doveva lanciare l’era BlueCo al Chelsea, ma la sua carriera nell'ovest di Londra si è rivelata un flop. Arrivato come goleador affermato e plurivincitore in Premier League, l’attaccante inglese non ha mai mantenuto le aspettative.

    Dopo due stagioni deludenti, Maresca lo ha relegato fuori dai propri piani e nel 2024/25 è stato prestato all’Arsenal senza successo. Tornato nell’estate 2025, è rimasto ai margini e il suo contratto è stato risolto nel gennaio 2026, 18 mesi dopo l’ultima presenza con i Blues.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Joao Felix Chelsea 2024-25Getty

    4João Félix

    Il BlueCo lo ha voluto così tanto da ingaggiarlo due volte, ma col senno di poi è stato un errore. Joao Felix non ha brillato nel primo prestito dall’Atletico Madrid (dove aveva già deluso) ed è arrivato al Chelsea nel gennaio 2023, in una campagna acquisti record. Il rosso all’esordio contro il Fulham è stato un campanello d’allarme.

    Nel 2024, dopo un buon periodo al Barcellona, il club lo ha richiamato, ma con Maresca è rimasto solo mezza stagione e poi è finito in prestito al Milan. Nell’estate 2025 è passato all’Al-Nassr a titolo definitivo.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    3Facundo Buonanotte

    Facundo Buonanotte è arrivato al Chelsea in prestito dal Brighton alla fine del mercato estivo 2025, per dare profondità alla rosa di Maresca.

    Ha totalizzato solo otto presenze, una sola in Premier League, venendo spesso escluso dalle convocazioni. A gennaio il prestito è stato interrotto senza che lasciasse il segno. Ha poi vissuto una mezza stagione altrettanto deludente al Leeds.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Charlton Athletic v Chelsea U21 - Bristol Street Motors TrophyGetty Images Sport

    2Deivid Washington

    È normale che non conosciate Deivid Washington: l’attaccante è ancora tesserato del Chelsea, ma in tre anni ha giocato solo tre volte in prima squadra. Arrivato dal Santos per 17 milioni di sterline, non è che uno dei tanti giovani legati da lunghi contratti a Stamford Bridge.

    Nel frattempo ha giocato soprattutto nelle giovanili e, dopo un prestito al Santos nel 2025 senza successo, è tornato a Londra. Oggi ventunenne, l’ex talento non sembra avere un futuro ai Blues e potrebbe partire a breve.

  • Chelsea v Barrow - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    1Mykhailo Mudryk

    Non sapremo mai cosa sarebbe potuto diventare Mykhailo Mudryk. Attualmente sta scontando una squalifica di quattro anni per doping che probabilmente metterà fine alla sua esperienza al Chelsea. Arrivato dallo Shakhtar Donetsk nel gennaio 2023 per 89 milioni di sterline, l’esterno aveva entusiasmato i tifosi, ma l’operazione si è rivelata un fallimento.

    In campo Mudryk ha mostrato poca esuberanza e sicurezza, entrando e uscendo dalla formazione con diversi allenatori fino alla sospensione provvisoria nel novembre del 2024. Da allora non ha più giocato.

    Nell’aprile 2026 la Federcalcio inglese lo ha squalificato per quattro anni per doping. Mudryk ha fatto ricorso e spera di rientrare nel 2026/27, ma appare improbabile rivederlo con la maglia del Chelsea.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Western Sydney Wanderers FC crest
Western Sydney Wanderers FC
WES
Chelsea crest
Chelsea
CHE