Garanzia Frattesi, il 'dodicesimo' uomo Inter che anche Inzaghi vorrebbe titolare

In goal contro l’Udinese in un momento delicato, Frattesi sempre più protagonista nell’Inter: Inzaghi lo stima e pensa a come dargli più spazio.

Simone Inzaghi lo manda in campo, lui risponde presente. Che sia dall’inizio o a gara in corso cambia poco. Un copione già andato diverse volte in scena quello che ha come protagonista Davide Frattesi.

Il centrocampista dell’Inter non ha deluso le attese nemmeno in occasione dell’ultima chiamata, quella al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, nella gara vinta per 3-2 dai nerazzurri.

Goal a sbloccare il match e solita prestazione solida fatta di corsa, qualità e inserimenti, il marchio di fabbrica della casa. 85’ in campo senza far rimpiangere Barella, l’uomo che era chiamato a sostituire.