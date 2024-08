Galeno show col Porto: l'obiettivo della Juventus ribalta la Supercoppa

Da 0-3 a 4-3 ai supplementari, l’obiettivo della Juventus Galeno trascina il Porto alla rimonta in Supercoppa. Ma i bianconeri devono agire in fretta.

Due goal decisivi e l’ennesima prova super, quanto basta per rimarcare ancora il suo nome come obiettivo da provare a centrare in questa sessione di calciomercato.

Non è un segreto che Thiago Motta abbia messo in cima alla lista delle preferenze il brasiliano Wenderson Galeno per la sua Juventus, ma in attesa di capire se l’affare si concretizzerà o meno, il classe 1997 continua a incantare con il Porto.

Una sua doppietta ha permesso al Porto di completare una clamorosa rimonta contro lo Sporting Lisbona nella Supercoppa di Portogallo: da 0-3 a 3-3 nei tempi regolamentari, prima del goal vittoria del definitivo 4-3 messo a segno da Ivan Jaime nel primo tempo supplementare.