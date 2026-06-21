Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Galarza Turkey Paraguay
Marco Trombetta

Galarza ha 'rubato' l'orologio all'arbitro in Turchia-Paraguay? Abbiamo già l'episodio più assurdo dei Mondiali

Coppa del Mondo
Turchia vs Paraguay
Turchia
Paraguay

L'incredibile episodio è avvenuto poco prima dell'intervallo di Turchia-Paraguay. Il video, ovviamente, ha fatto il giro del mondo.

Pubblicità

Ma davvero Galarza ha 'rubato' l'orologio all'arbitro durante Turchia-Paraguay?

A vedere le immagini si rimane increduli di fronte a quello che è già di diritto il momento più assurdo dei Mondiali.

  • IL PRESUNTO FURTO DELL'OROLOGIO

    Siamo intorno alla fine del primo tempo di Turchia-Paraguay. Durante un accenno di rissa in campo, con l'arbitro in mezzo a fare da pacere, succede qualcosa di mai visto prima.

    Il centrocampista paraguayano Galarza, autore del goal vittoria e successivamente eletto MVP della partita, vede per terra l'orologio dell'arbitro Ivan Barton, lo raccoglie e se lo mette al polso come se nulla fosse.

    Nessun sorriso, nessuna espressione complice, solo uno sguardo al direttore di gara per vedere se si fosse accorto di quello che per tutti, in mondovisione, è sembrato un 'furto'.




    • Pubblicità

  • POCO DOPO LA RESTITUZIONE

    In realtà, qualche minuto dopo, Galarza si è avvicinato all'arbitro e gli ha restituito l'orologio come se fosse la cosa più normale del mondo.

    Nessuna reazione particolare, nessun conciliabolo tra i due e nemmeno nessun provvedimento disciplinare. Tutto a posto, insomma.

    Nessun furto, ovviamente, ma i motivi del gesto di Galarza restano comunque difficili da capire.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa del Mondo
Turchia crest
Turchia
TUR
USA crest
USA
USA
Coppa del Mondo
Paraguay crest
Paraguay
PGY
Australia crest
Australia
AUS