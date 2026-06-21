Galarza ha 'rubato' l'orologio all'arbitro in Turchia-Paraguay? Abbiamo già l'episodio più assurdo dei Mondiali

Ma davvero Galarza ha 'rubato' l'orologio all'arbitro durante Turchia-Paraguay?
A vedere le immagini si rimane increduli di fronte a quello che è già di diritto il momento più assurdo dei Mondiali.
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Ma davvero Galarza ha 'rubato' l'orologio all'arbitro durante Turchia-Paraguay?
A vedere le immagini si rimane increduli di fronte a quello che è già di diritto il momento più assurdo dei Mondiali.
Siamo intorno alla fine del primo tempo di Turchia-Paraguay. Durante un accenno di rissa in campo, con l'arbitro in mezzo a fare da pacere, succede qualcosa di mai visto prima.
Il centrocampista paraguayano Galarza, autore del goal vittoria e successivamente eletto MVP della partita, vede per terra l'orologio dell'arbitro Ivan Barton, lo raccoglie e se lo mette al polso come se nulla fosse.
Nessun sorriso, nessuna espressione complice, solo uno sguardo al direttore di gara per vedere se si fosse accorto di quello che per tutti, in mondovisione, è sembrato un 'furto'.
In realtà, qualche minuto dopo, Galarza si è avvicinato all'arbitro e gli ha restituito l'orologio come se fosse la cosa più normale del mondo.
Nessuna reazione particolare, nessun conciliabolo tra i due e nemmeno nessun provvedimento disciplinare. Tutto a posto, insomma.
Nessun furto, ovviamente, ma i motivi del gesto di Galarza restano comunque difficili da capire.