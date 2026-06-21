Galarza ha 'rubato' l'orologio all'arbitro in Turchia-Paraguay? Abbiamo già l'episodio più assurdo dei Mondiali

In realtà, qualche minuto dopo, Galarza si è avvicinato all'arbitro e gli ha restituito l'orologio come se fosse la cosa più normale del mondo.

Nessuna reazione particolare, nessun conciliabolo tra i due e nemmeno nessun provvedimento disciplinare. Tutto a posto, insomma.

Nessun furto, ovviamente, ma i motivi del gesto di Galarza restano comunque difficili da capire.