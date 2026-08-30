Gabriel Jesus va al Barcellona: come cambia il mercato del Napoli senza il brasiliano

Proprio Lorenzo Lucca, che ha vissuto mesi non positivi al Forest dopo una prima parte di stagione altrettanto negativa, ha rappresentato lo snodo cruciale del mercato offensivo del Napoli.

L'ex centravanti dell'Udinese è stato valutato da Allegri durante il precampionato. Si è messo a disposizione, ha segnato nelle amichevoli. E alla fine, di fatto, si è guadagnato la permanenza nella rosa azzurra.

"Lucca ha 25 anni, come Hojlund è di valore - ha detto l'ex allenatore del Milan prima dell'esordio contro il Genoa - È stato un investimento importante della società, ha fatto due goal in amichevole e può crescere ancora".

Il mercato non ha proposto situazioni davvero interessanti per Lucca e per il Napoli: si è parlato di Lazio, che ha poi scelto Pinamonti, poi poco altro.