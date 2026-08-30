Gabriel Jesus va al Barcellona: come cambia il mercato del Napoli senza il brasiliano

Che Gabriel Jesus fosse destinato a non arrivare al Napoli, si era capito ormai da tempo. E ora c'è la conferma: l'attaccante brasiliano dell'Arsenal sta per andare altrove.
Dove? Al Barcellona. Saranno i catalani, alla ricerca di un nuovo attaccante dopo aver lasciato partire sia Ferran Torres che Lewandowski, il destino dell'ex Manchester City, senza spazio ormai da diverso tempo nel progetto tecnico-tattico di Arteta. Operazione chiusa in cambio di 15 milioni di euro.
E il Napoli, che per qualche settimana ha provato a trattare con l'Arsenal l'arrivo di Gabriel Jesus, che farà ora? Il piano degli azzurri nelle ultime ore del mercato.
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