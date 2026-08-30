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Gabriel Jesus Hojlund LuccaGetty Images
Stefano Silvestri

Gabriel Jesus va al Barcellona: come cambia il mercato del Napoli senza il brasiliano

Calciomercato
Napoli
Serie A
Barcellona
G. Jesus

A lungo trattato dai partenopei, Gabriel Jesus lascia l'Arsenal ma per andare a giocare in Catalogna: cosa succede ora nella rosa di Allegri.

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Che Gabriel Jesus fosse destinato a non arrivare al Napoli, si era capito ormai da tempo. E ora c'è la conferma: l'attaccante brasiliano dell'Arsenal sta per andare altrove.

Dove? Al Barcellona. Saranno i catalani, alla ricerca di un nuovo attaccante dopo aver lasciato partire sia Ferran Torres che Lewandowski, il destino dell'ex Manchester City, senza spazio ormai da diverso tempo nel progetto tecnico-tattico di Arteta. Operazione chiusa in cambio di 15 milioni di euro.

E il Napoli, che per qualche settimana ha provato a trattare con l'Arsenal l'arrivo di Gabriel Jesus, che farà ora? Il piano degli azzurri nelle ultime ore del mercato.


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  • PERCHÉ IL NAPOLI NON HA PRESO GABRIEL JESUS

    Un acquisto, una cessione. Prima esce un giocatore, poi ne entra un altro. Un mantra che coinvolge praticamente tutte le squadre di Serie A, e il Napoli non ha fatto eccezione.

    Sì, gli azzurri hanno liberato Romelu Lukaku, che si è accasato al Fenerbahçe. Ma al suo posto, di fatto, è tornato Lorenzo Lucca dal Nottingham Forest. E in generale, i partenopei si sono ritrovati bloccati dall'incapacità di sfoltire una rosa troppo ampia, con particolare riferimento anche ai paletti delle liste da rispettare.

    Per prendere Gabriel Jesus, insomma, sarebbe servito altro. Ovvero un'altra cessione in attacco. Ma è uno scenario che alla fine è destinato a non realizzarsi, a prescindere dal passaggio del brasiliano al Barcellona.

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  • IL CASO LUCCA

    Proprio Lorenzo Lucca, che ha vissuto mesi non positivi al Forest dopo una prima parte di stagione altrettanto negativa, ha rappresentato lo snodo cruciale del mercato offensivo del Napoli.

    L'ex centravanti dell'Udinese è stato valutato da Allegri durante il precampionato. Si è messo a disposizione, ha segnato nelle amichevoli. E alla fine, di fatto, si è guadagnato la permanenza nella rosa azzurra.

    "Lucca ha 25 anni, come Hojlund è di valore - ha detto l'ex allenatore del Milan prima dell'esordio contro il Genoa - È stato un investimento importante della società, ha fatto due goal in amichevole e può crescere ancora".

    Il mercato non ha proposto situazioni davvero interessanti per Lucca e per il Napoli: si è parlato di Lazio, che ha poi scelto Pinamonti, poi poco altro.

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  • Marc GuiuGetty Images

    L'OPZIONE GUIU

    Sullo sfondo, ora che Gabriel Jesus è definitivamente sfumato, rimarrebbe un'altra pista: quella che porta a Marc Guiu, giovane spagnolo in forza al Chelsea.

    Il condizionale è però d'obbligo: anche in questo caso, per far spazio a un nuovo giocatore servirebbe prima una cessione nel reparto offensivo. Ovvero quella di Lucca, nello specifico.

    Il problema, oltre alla ritrovata considerazione nei confronti di quest'ultimo, è che mancano solo due giorni alla conclusione del mercato. E pensare di chiudere una doppia operazione in così poco tempo diventa francamente molto complicato.


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  • COME CAMBIA L'ATTACCO DEL NAPOLI

    L'attacco del Napoli, in sostanza, è destinato a rimanere così com'è. Ovvero come si presentava nella prima parte della passata stagione, prima che Lucca prendesse la via di Nottingham.

    Il titolare sarà Hojlund, il vero trascinatore offensivo di Conte, a secco a Genova alla prima giornata. E il suo vice sarà proprio Lucca, che al Ferraris ha preso il posto del danese a 12 minuti dalla fine.

    Niente Gabriel Jesus e, a meno di clamorose sorprese, niente Guiu: Allegri andrà avanti così. Con un Lukaku in meno, la speranza che Hojlund si confermi e quella che Lucca torni a segnare come ai tempi dell'Udinese appena ne avrà la possibilità.

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