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Gabriel Jesus Arsenal 2025-26Getty
Stefano Silvestri

Gabriel Jesus al Napoli, si può? Il costo, l'ingaggio all'Arsenal e chi deve fargli spazio in attacco

Calciomercato
Serie A
Napoli
G. Jesus

I partenopei stanno pensando concretamente all'attaccante brasiliano, chiuso da Havertz e Gyokeres a Londra. Anche se gli ostacoli al possibile arrivo in Italia non mancano.

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Ad agosto inoltrato, e con meno di un mese alla chiusura estiva del mercato, è rispuntato Gabriel Jesus. Stavolta per il Napoli, dopo essere stato accostato nel corso degli anni a tante altre italiane, dall'Inter al Milan.

La notizia di mercato è stata lanciata dal Brasile, da GE. E vede proprio i partenopei come club interessato all'attaccante brasiliano, in uscita dall'Arsenal dopo un quadriennio.

Proprio questo aspetto, la non centralità di Gabriel Jesus all'Arsenal, potrebbe rappresentare un punto a favore del Napoli. Ma il condizionale è d'obbligo: gli ostacoli alla possibile operazione non mancano di certo.


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  • LA FORMULA: VIA SOLO A TITOLO DEFINITIVO

    Per quanto riguarda la formula, intanto, il Napoli già sa di non poter proporre un prestito con diritto di riscatto, soluzione abituale in Serie A. Il motivo? La scadenza ormai prossima del contratto di Gabriel Jesus.

    Il vincolo dell'ex attaccante del Manchester City con i Gunners terminerà infatti tra meno di un anno, il 30 giugno del 2027. Ed è per questo che l'Arsenal ha intenzione di sciogliere completamente il cordone ombelicale con il calciatore, terminando in maniera totale un rapporto iniziato nell'estate del 2022.

    Tradotto: Gabriel Jesus può essere preso solamente a titolo definitivo. L'Arsenal, da questo punto di vista, pare non voler far sconti. Anche perché in caso contrario dovrebbe rinnovare il contratto del brasiliano, che come detto va in scadenza nel 2027.

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  • gabriel-jesus(C)Getty Images

    QUANTO CHIEDE L'ARSENAL

    L'Arsenal, naturalmente, non potrà chiedere un valore esorbitante per cedere Gabriel Jesus. La situazione contrattuale del calciatore è delicata e i Gunners non hanno certo il coltello dalla parte del manico.

    Secondo quanto rivelato alla fine di maggio da The Athletic, il prezzo non è altissimo almeno per gli standard moderni: Gabriel Jesus viene valutato una ventina di milioni di sterline, che al cambio attuale fanno poco più di 23 milioni di euro. Ma l'Arsenal rischia di doversi accontentare anche di una cifra inferiore.

    Il club inglese, se vorrà monetizzare dalla cessione di Gabriel Jesus, sarà infatti costretto a concretizzarla entro settembre: in caso contrario rischierà di perdere un asset a parametro zero nel giugno del 2027, o di svenderlo durante la prossima finestra di mercato.

    La concorrenza per il Napoli sembra comunque non mancare: sempre The Athletic, qualche settimana fa, ha svelato come diversi altri club abbiano "sondato la situazione del 29enne in vista dell'estate".

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  • L'INGAGGIO DI GABRIEL JESUS

    Attenzione poi allo stipendio di Gabriel Jesus. Che no, non è assolutamente basso specialmente per gli standard italiani. Anzi: da anni l'ex City è uno dei calciatori più pagati della rosa di Mikel Arteta, nonostante il gravissimo infortunio al ginocchio del gennaio 2025 e la conseguente perdita di spazio.

    Nella scorsa stagione l'attaccante brasiliano ha guadagnato circa 7 milioni di netti, ovvero circa 15 milioni lordi: una cifra insostenibile per diversi club di Serie A e potenzialmente insostenibile per il Napoli, deciso ad avviare una nuova politica sugli ingaggi.

    Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti l'intenzione di tagliare il monte stipendi della rosa di Massimiliano Allegri: nelle scorse settimane si è parlato addirittura di 50 milioni in meno. L'obiettivo è quello di rendere la società ancor più sostenibile e virtuosa da questo punto di vista.

    Nella scorsa stagione, per la cronaca, il più pagato del gruppo azzurro è stato Kevin De Bruyne con 10 milioni lordi; a seguire Romelu Lukaku con 7,7.

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  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    CHI PUÒ FARGLI SPAZIO IN ATTACCO

    Passando ad analizzare la situazione da un altro punto di vista, è noto come il Napoli prima di acquistare debba cedere: per questo i partenopei sono fermi sul mercato, per questo non hanno ancora concluso alcuna operazione in entrata.

    Insomma: è il classico "se uno non esce, uno non entra". E chi può uscire? L'indiziato principale è naturalmente Romelu Lukaku, sempre più distante da Napoli e dal Napoli dopo l'infortunio, lo strappo del finale della scorsa stagione e le parole del suo agente Federico Pastorello, che ha scartato l'ipotesi di vederlo riserva di Hojlund.

    In rosa c'è anche Lorenzo Lucca, rientrato dal (deludente) prestito al Nottingham Forest. Il Napoli sta valutando anche il suo futuro, ma le voci sull'arrivo di un nuovo attaccante suggeriscono che pure l'ex giocatore dell'Udinese potrà giocare altrove nella prossima stagione.

    Tutto, in questo momento, è comunque in alto mare. L'Atlanta United è stata accostata a Lukaku, mentre Lucca ha il futuro indefinito. Se uno dei due non lascerà Napoli, Gabriel Jesus non potrà arrivare. Senza dimenticare l'ingaggio del brasiliano, potenzialmente molto pesante per le casse azzurre.

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