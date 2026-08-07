Gabriel Jesus al Napoli, si può? Il costo, l'ingaggio all'Arsenal e chi deve fargli spazio in attacco

Passando ad analizzare la situazione da un altro punto di vista, è noto come il Napoli prima di acquistare debba cedere: per questo i partenopei sono fermi sul mercato, per questo non hanno ancora concluso alcuna operazione in entrata.

Insomma: è il classico "se uno non esce, uno non entra". E chi può uscire? L'indiziato principale è naturalmente Romelu Lukaku, sempre più distante da Napoli e dal Napoli dopo l'infortunio, lo strappo del finale della scorsa stagione e le parole del suo agente Federico Pastorello, che ha scartato l'ipotesi di vederlo riserva di Hojlund.

In rosa c'è anche Lorenzo Lucca, rientrato dal (deludente) prestito al Nottingham Forest. Il Napoli sta valutando anche il suo futuro, ma le voci sull'arrivo di un nuovo attaccante suggeriscono che pure l'ex giocatore dell'Udinese potrà giocare altrove nella prossima stagione.

Tutto, in questo momento, è comunque in alto mare. L'Atlanta United è stata accostata a Lukaku, mentre Lucca ha il futuro indefinito. Se uno dei due non lascerà Napoli, Gabriel Jesus non potrà arrivare. Senza dimenticare l'ingaggio del brasiliano, potenzialmente molto pesante per le casse azzurre.