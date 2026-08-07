Gabriel Jesus al Napoli, si può? Il costo, l'ingaggio all'Arsenal e chi deve fargli spazio in attacco

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Ad agosto inoltrato, e con meno di un mese alla chiusura estiva del mercato, è rispuntato Gabriel Jesus. Stavolta per il Napoli, dopo essere stato accostato nel corso degli anni a tante altre italiane, dall'Inter al Milan.
La notizia di mercato è stata lanciata dal Brasile, da GE. E vede proprio i partenopei come club interessato all'attaccante brasiliano, in uscita dall'Arsenal dopo un quadriennio.
Proprio questo aspetto, la non centralità di Gabriel Jesus all'Arsenal, potrebbe rappresentare un punto a favore del Napoli. Ma il condizionale è d'obbligo: gli ostacoli alla possibile operazione non mancano di certo.
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