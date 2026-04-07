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Parma Calcio 1913 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Gabbia torna in gruppo, il Milan con la rosa al completo: Allegri ritrova tutte le soluzioni in vista dell’Udinese

Serie A
Milan

Dopo il K.O con il Napoli, i rossoneri di Massimiliano Allegri recuperano anche Gabbia: verso l’Udinese con l’organico finalmente al completo.

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Il giorno dopo la sconfitta contro il Napoli allo stadio Maradona, il Milan ritrova una notizia positiva: l’intera rosa è di nuovo a disposizione.


La squadra si è ritrovata in mattinata per il consueto lavoro di scarico dopo la gara persa, ma già da domani inizierà la preparazione in vista della sfida contro l’Udinese, con Massimiliano Allegri chiamato a dare risposte immediate nella corsa alla Champions League.


Una buona notizia per i rossoneri e per l’allenatore livornese, che ora avrà a disposizione tutte le soluzioni e potrà scegliere in vista del match di sabato alle 18:00 contro i friulani al Meazza.

  • ALLENAMENTO IL GIORNO DOPO NAPOLI

    Dopo l’allenamento di scarico oggi a Milanello, il Milan tornerà in campo nel primo pomeriggio di domani alle 15.30 per iniziare la preparazione della gara di sabato a San Siro.

    La partita contro l’Udinese assume un peso specifico rilevante, perché il Milan non può più permettersi passi falsi nella rincorsa a un piazzamento europeo.

    Dopo il ko del Maradona, l’obiettivo dello staff è quello di resettare e ritrovare subito la giusta concentrazione.


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  • GABBIA TORNA A DISPOSIZIONE

    Le buone notizie arrivano soprattutto dal reparto arretrato. Come mostrato dalle immagini pubblicate sui canali ufficiali del club, Matteo Gabbia ha ripreso ad allenarsi in gruppo ed è sulla via del pieno recupero.

    Il difensore mancava dalla gara contro il Parma di fine febbraio e il suo rientro rappresenta un passaggio fondamentale per l’equilibrio della squadra.

    Gabbia è considerato uno dei riferimenti della retroguardia rossonera, sia dal punto di vista tecnico che di leadership.


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  • LA CONFERMA DEL MILAN



  • ROSA AL COMPLETO: SCEGLIE ALLEGRI

    Il recupero di tutti gli effettivi consente ad Allegri di ampliare le opzioni anche a gara in corso.

    Come già accaduto contro il Torino, la possibilità di intervenire con cambi mirati può modificare l’assetto tattico e incidere sull’andamento della partita.

    Avere l’intera rosa a disposizione rappresenta quindi un’arma in più per lo staff tecnico, soprattutto in un momento delicato della stagione.


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