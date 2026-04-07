Gabbia torna in gruppo, il Milan con la rosa al completo: Allegri ritrova tutte le soluzioni in vista dell’Udinese

Il giorno dopo la sconfitta contro il Napoli allo stadio Maradona, il Milan ritrova una notizia positiva: l’intera rosa è di nuovo a disposizione.





La squadra si è ritrovata in mattinata per il consueto lavoro di scarico dopo la gara persa, ma già da domani inizierà la preparazione in vista della sfida contro l’Udinese, con Massimiliano Allegri chiamato a dare risposte immediate nella corsa alla Champions League.





Una buona notizia per i rossoneri e per l’allenatore livornese, che ora avrà a disposizione tutte le soluzioni e potrà scegliere in vista del match di sabato alle 18:00 contro i friulani al Meazza.