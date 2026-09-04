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Lelio Donato

Gabbia salta Juventus-Milan per infortunio, chi gioca al suo posto: le soluzioni di Amorim in difesa

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Il difensore non recupera dal problema fisico accusato in settimana e non giocherà Juventus-Milan. Amorim studia le alternative con un grande favorito per sostituire Gabbia.

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Assenza pesante per il Milan, che contro la Juventus non avrà Matteo Gabbia.

Il difensore si è fermato per un problema fisico durante la settimana e non ha recuperato in tempo per il big-match dello 'Stadium'.

Un problema non da poco per Amorim, considerato come dal mercato non sia arrivato il rinforzo atteso per settimane.

Il tecnico quindi dovrà trovare una soluzione per Juventus-Milan: chi gioca al posto di Gabbia?

  • L'INFORTUNIO DI GABBIA

    Matteo Gabbia è infortunato e non sarà a disposizione di Amorim per Juventus-Milan.

    Il difensore rossonero, sempre titolare nelle prime due giornate di campionato, ha accusato un problema alla caviglia.

    Le sue condizioni sono da valutare in vista dei prossimi impegni del Milan.

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  • CHI GIOCA IN DIFESA

    Ma chi è il sostituto di Gabbia?

    A prendere il suo posto al centro della difesa rossonera contro la Juventus dovrebbe essere Koni De Winter.

    Il belga peraltro è un ex della gara, essendo cresciuto proprio nel settore giovanile bianconero prima di passare da Empoli e Genoa.

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  • IL REINTEGRO DI TOMORI

    Forse anche a causa dell'infortunio di Gabbia, intanto il Milan ha deciso di reintegrare Tomori.

    Il difensore inglese era stato messo fuori rosa a metà agosto. Ma durante le scorse settimane i rossoneri non sono riusciti a trovargli una nuova sistemazione.

    Da qui la scelta di concedere un'altra occasione a Tomori che d'altronde nella scorsa stagione era sceso in campo addirittura 33 volte.

    Contro la Juventus partirà dalla panchina pronto a dare il suo contributo in caso di necessità.

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  • SOLO DIAWARA DAL MERCATO

    Dal mercato d'altronde non è arrivato il rinforzo che ci si aspettava in difesa.

    L'unico innesto per il reparto è così rimasto il solo Diawara, ovvero un prospetto giovane ma forse non ancora pronto per certi livelli.

    E che senza il reintegro di Tomori contro la Juventus sarebbe rimasto l'unica vera alternativa di ruolo per Amorim.

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