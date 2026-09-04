Gabbia salta Juventus-Milan per infortunio, chi gioca al suo posto: le soluzioni di Amorim in difesa

Assenza pesante per il Milan, che contro la Juventus non avrà Matteo Gabbia.

Il difensore si è fermato per un problema fisico durante la settimana e non ha recuperato in tempo per il big-match dello 'Stadium'.

Un problema non da poco per Amorim, considerato come dal mercato non sia arrivato il rinforzo atteso per settimane.

Il tecnico quindi dovrà trovare una soluzione per Juventus-Milan: chi gioca al posto di Gabbia?