Gabbia fissa gli obiettivi: “Il prossimo anno puntiamo alla seconda stella, vogliamo che Allegri resti”

L’importanza di Matteo Gabbia spesso si nota di più quando non c’è, almeno agli occhi di chi guarda dall’esterno. Chi invece lavora ogni giorno con lui a Milanello sa benissimo quanto il ragazzo stia dando alla causa rossonera.
Per Allegri è un intoccabile e non è un caso che con lui in campo il Milan abbia perso solo una volta in stagione, in occasione della prima partita di campionato contro la Cremonese.
In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Matteo Gabbia parla della stagione in corso, degli obiettivi futuri, di Allegri e racconta il suo legame con il mondo Milan.