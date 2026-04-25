Gabbia fissa gli obiettivi: “Il prossimo anno puntiamo alla seconda stella, vogliamo che Allegri resti”

Cresciuto nel settore giovanile rossonero e da sempre tifosissimo del Milan, Matteo Gabbia oggi è il simbolo del milanismo. “Il Milan per me è famiglia allargata. Siamo tutti tifosi rossoneri: papà, zii. Se perdo, in casa mi mettono il muso. Il numero 46 l’ho scelto perché è l’anno di nascita di mia nonna Adriana, la mia prima tifosa insieme a nonno Gilberto. Sono abbonati da quarant’anni a San Siro, primo anello arancio. Da piccolo mi portavano loro, stavo seduto sulle ginocchia: così sono diventato tifoso. Quando ho debuttato in serie A, nel 2020, ho alzato gli occhi e in mezzo a 80 mila persone li ho visti distitamente. Un cerchio che si chiudeva”.