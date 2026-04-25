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gabbia milanGetty Images
Nino Caracciolo

Gabbia fissa gli obiettivi: “Il prossimo anno puntiamo alla seconda stella, vogliamo che Allegri resti”

Serie A
Milan
M. Gabbia

Il difensore del Milan analizza la stagione in corso e fissa gli obiettivi per la prossima stagione: “Voglio lo Scudetto della seconda stella per dedicarlo a mia nonna. Allegri è fondamentale per noi”.

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L’importanza di Matteo Gabbia spesso si nota di più quando non c’è, almeno agli occhi di chi guarda dall’esterno. Chi invece lavora ogni giorno con lui a Milanello sa benissimo quanto il ragazzo stia dando alla causa rossonera.

Per Allegri è un intoccabile e non è un caso che con lui in campo il Milan abbia perso solo una volta in stagione, in occasione della prima partita di campionato contro la Cremonese.

In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Matteo Gabbia parla della stagione in corso, degli obiettivi futuri, di Allegri e racconta il suo legame con il mondo Milan.

  • SIMBOLO DEL MILANISMO

    Cresciuto nel settore giovanile rossonero e da sempre tifosissimo del Milan, Matteo Gabbia oggi è il simbolo del milanismo. Il Milan per me è famiglia allargata. Siamo tutti tifosi rossoneri: papà, zii. Se perdo, in casa mi mettono il muso. Il numero 46 l’ho scelto perché è l’anno di nascita di mia nonna Adriana, la mia prima tifosa insieme a nonno Gilberto. Sono abbonati da quarant’anni a San Siro, primo anello arancio. Da piccolo mi portavano loro, stavo seduto sulle ginocchia: così sono diventato tifoso. Quando ho debuttato in serie A, nel 2020, ho alzato gli occhi e in mezzo a 80 mila persone li ho visti distitamente. Un cerchio che si chiudeva”.

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  • “SCUDETTO? DIAMO MERITO A CHI È STATO PIÙ FORTE”

    Gabbia analizza la stagione rossonera, da provare a chiudere con un piazzamento tra le prime quattro: “Non so cosa sia mancato per lo Scudetto, ma per me abbiamo fatto il massimo.Va riconosciuto il merito a chi è stato più forte e fargli i complimenti. So che è difficile da accettare per i tifosi, lo è anche per me, ma nello sport bisogna saper accettare il risultato. Dobbiamo anche tenere presente che partivamo da un ottavo posto".

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  • “OBIETTIVO SECONDA STELLA”

    Il difensore rossonero ha le idee chiare per il prossimo campionato: “Se l’obiettivo nella prossima stagione sarà quello di conquistare la seconda stella? Deve esserlo, certo. Quando sei al Milan, giochi per vincere. È un privilegio. Sogno futuro? La Champions, un giorno. Ma prima ancora lo scudetto della seconda stella. Per dedicarlo a mia nonna.

  • “VOGLIAMO CHE ALLEGRI RESTI”

    Gabbia che ha parlato anche del futuro di Allegri, invitandolo a proseguire la sua avventura in rossonero: Per noi il mister è fondamentale. Deciderà lui, ovviamente, ma noi nello spogliatoio speriamo tutti che resti. Ha portato aria nuova. Guardate la difesa: ora siamo la seconda migliore d’Europa dopo l’Arsenal. Con noi è felice, ce lo dice sempre".

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  • DA MODRIC A LEAO

    Gabbia ha parlato anche di Modric e Leao, compagni di squadra con il futuro ancora incerto. “Ogni giorno pressiamo Modric affinché rimanga, ma è una sua scelta di vita. Leao? A volte su Rafa c’è troppa cattiveria. Noi compagni sappiamo quanto è forte. E vorremmo continuare insieme”.

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