Futuro dell’Italia e gioiello di mercato: Palestra nel mirino delle big, gli scenari e la posizione dell’Atalanta

Le prestazioni di Palestra non sono di certo passate inosservate: le qualità messe in mostra dal ragazzo lo spingono di diritto a essere uno dei pezzi più pregiati del prossimo calciomercato estivo. In Italia piace tantissimo a Milan, Inter e Juventus, ma anche in Premier League ci sono diversi club sulle sue tracce, pronti a sfidarsi a suon di milioni per assicurarsi il suo cartellino. E se le big inglesi scendono in campo sarà dura per tutti.