Futuro dell’Italia e gioiello di mercato: Palestra nel mirino delle big, gli scenari e la posizione dell’Atalanta

Una certezza prima ancora che il nuovo corso si delinei e prenda il via. Dopo il fallimento per la mancata partecipazione al Mondiale (il terzo consecutivo), il nostro calcio si prepara a cambiare pelle.
Dai vertici federali al nuovo Ct, fino ai nuovi uomini sui quali si dovrà puntare per il futuro. Uno scenario tutto in divenire, che però, come detto, può già contare su un punto fermo: Marco Palestra.
Il giovanissimo esterno classe 2005 è stato uno dei pochi a salvarsi nella disfatta di Zenica contro la Bosnia e si candida non solo a essere un punto fermo della prossima Nazionale, ma anche uno dei talenti più ambiti nel prossimo mercato estivo.