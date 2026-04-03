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Nino Caracciolo

Futuro dell’Italia e gioiello di mercato: Palestra nel mirino delle big, gli scenari e la posizione dell’Atalanta

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M. Palestra

Il giovanissimo esterno classe 2005 sarà uno dei punti fermi del nuovo corso azzurro ma anche uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato estivo.

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Una certezza prima ancora che il nuovo corso si delinei e prenda il via. Dopo il fallimento per la mancata partecipazione al Mondiale (il terzo consecutivo), il nostro calcio si prepara a cambiare pelle.

Dai vertici federali al nuovo Ct, fino ai nuovi uomini sui quali si dovrà puntare per il futuro. Uno scenario tutto in divenire, che però, come detto, può già contare su un punto fermo: Marco Palestra.

Il giovanissimo esterno classe 2005 è stato uno dei pochi a salvarsi nella disfatta di Zenica contro la Bosnia e si candida non solo a essere un punto fermo della prossima Nazionale, ma anche uno dei talenti più ambiti nel prossimo mercato estivo.

  • FUTURO AZZURRO

    Gamba, corsa, personalità e soprattutto una forza mentale notevole: nei 74 minuti giocati contro la Bosnia, Palestra ha messo in mostra qualità importantissime, confermando anche in una gara delicatissima quanto di buono fatto vedere in campionato. Il futuro della Nazionale sarà suo.

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  • SORPRESA DEL CAMPIONATO

    Punto fermo del Cagliari, squadra dove si è trasferito in prestito secco dall’Atalanta, Palestra è la grande sorpresa di questa Serie A: il giovanissimo esterno ha impressionato tutti in questo campionato, divenendo uno dei migliori giocatori (se non il migliore) nel suo ruolo in Italia.

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  • LO CERCANO IN ITALIA E IN PREMIER

    Le prestazioni di Palestra non sono di certo passate inosservate: le qualità messe in mostra dal ragazzo lo spingono di diritto a essere uno dei pezzi più pregiati del prossimo calciomercato estivo. In Italia piace tantissimo a Milan, Inter e Juventus, ma anche in Premier League ci sono diversi club sulle sue tracce, pronti a sfidarsi a suon di milioni per assicurarsi il suo cartellino. E se le big inglesi scendono in campo sarà dura per tutti.

  • LA POSIZIONE DELL’ATALANTA

    Palestra in questa stagione sta giocando con il Cagliari, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta. Club che non ha alcuna intenzione di “svendere” il suo gioiellino.

    Già in estate dalla sua eventuale cessione la società nerazzurra potrebbe incassare 40/45 milioni, ma non è da escludere che l’Atalanta provi a resistere almeno una stagione, sperando nella definitiva esplosione del ragazzo per poi cederlo davanti a una proposta monstre nell’estate del 2027.

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