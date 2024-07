Fútbol Emotion protagonista al raduno di Operazione Nostalgia: tante iniziative con i campioni e i tifosi

In occasione del raduno di Operazione Nostalgia, Fútbol Emotion ha brillato con il suo stand e le sue iniziative, regalando momenti di divertimento.

Il raduno di Operazione Nostalgia, evento dedicato ai grandi calciatori degli anni '90, ha affascinato i fan accorsi allo Stadio Silvio Piola.

Tra i protagonisti indiscussi, spicca il marchio "Fútbol Emotion" che, con il suo stand e iniziative coinvolgenti, ha animato la Fan Zone e catturato l'attenzione dei presenti.

Fútbol Emotion, attraverso il suo brand tecnico Soka, ha disegnato le divise del raduno, indossate da leggende come Baggio, Shevchenko, Zanetti, Dida, Milito e Di Natale.

Realizzate con il materiale innovativo 2ND SKIN e tecniche di stampa sublimatica, le maglie mescolano il design iconico degli anni '90 con elementi moderni, offrendo un’estetica unica.

Questo raduno non ha solo celebrato le leggende del passato, ma ha anche mostrato come il calcio possa continuare a unire e a creare momenti magici, rendendo il raduno un evento memorabile per tutti i presenti.