Furlani blinda Leao e respinge il Barcellona: “Resta al Milan al 100%”

L’amministratore delegato del Milan chiude definitivamente le porte a un addio di Leao, obiettivo del Barcellona: “Resta con noi al 100%”.

Negli ultimi giorni il Barcellona ci ha fatto più di un pensiero, trovando però davanti a sé un invalicabile muro rossonero.

Per il Milan infatti Rafa Leao è incedibile, con il club che non è disposto a sedersi al tavolo delle trattative, nonostante – come riportato a più riprese in Spagna – il Barcellona abbia mostrato interesse concreto nei confronti dell’attaccante portoghese.

Una linea chiara quella del club rossonero che adesso è stata confermata direttamente dalla parole, rilasciate in esclusiva a ‘El Chiriguito TV’, dall’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani.