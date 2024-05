Furia De Ligt dopo Real Madrid-Bayern Monaco: "Goal annullato? Il guardalinee mi ha detto che ha sbagliato"

La rivelazione del difensore olandese dopo la semifinale: "Il guardalinee mi ha chiesto scusa e mi ha detto che ha sbagliato".

Goal negato al 103’ e rabbia del Bayern Monaco. Polemiche al fischio finale della sfida di ritorno della semifinale tra il Real Madrid e la formazione bavarese, gara terminata 2-1 per la squadra di Carlo Ancelotti.

Un risultato maturato nel finale grazie alla doppietta di Joselu, che ha ribaltato le sorti della gara e della qualificazione, regalando il pass per la finale di Champions League a Wembley ai Blancos.

In pieno recupero, l’arbitro Marciniak ferma il gioco sullo sviluppo di un’azione che porta al goal di De Ligt per fuorigioco segnalato dal guardalinee.



Una scelta che fa infuriare i bavaresi alla luce del dubbio sulla posizione del difensore ex Juventus: per la squadra di Tuchel, secondo i termini del regolamento l’arbitro avrebbe dovuto far concludere l’azione per poi valutare via VAR la posizione in caso di goal.