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Raimondo Frosinone SassuoloGetty Images
Stefano Silvestri

Frosinone-Sassuolo 4-2, pagelle e tabellino: Raimondo non ha più freni, Muric, Bakola, Odenthal e Caleta-Car da incubo

Serie A
Frosinone vs Sassuolo
Match report
Frosinone
Sassuolo

Ricomincia a volare la squadra di Alvini, sospinta in alto dalla tripletta del proprio bomber, nuovo capocannoniere della Serie A. Emiliani traditi da troppi errori difensivi.

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Il Frosinone ha ricominciato a volare sulle ali del proprio trascinatore, centravanti e bomber: Antonio Raimondo, autore di una tripletta nel 4-2 dell'anticipo contro il Sassuolo e nuovo capocannoniere della Serie A.

Primo tempo scoppiettante allo Stirpe, anche e soprattutto grazie ai clamorosi errori difensivi del Sassuolo. Come quello di Bakola, che perde palla in una zona sanguinosa regalando l'1-0 a Calò dopo appena 9 minuti.

Al quarto d'ora pareggia Berardi scappando in campo aperto, poi Kvernadze si vede annullare il secondo vantaggio per fuorigioco. Ma a trovare sia il secondo che il terzo goal è il solito Raimondo, che sfrutta altrettante papere della difesa emiliana: in entrambi il protagonista è Muric, messo però in difficoltà dagli altrettanto svagati Odenthal e Caleta-Car.

Thorstvedt firma il 3-2 al 35', ben pescato da Esposito, ma il poker del Frosinone arriva nel secondo tempo ed è opera del solito Raimondo: l'attaccante di proprietà del Bologna stavolta segna una rete "normale", sparando in rete da due passi un pallone respinto da Muric su incornata ravvicinata di Ghedjemis.

Il Frosinone sale così momentaneamente al quarto posto, assieme al Cagliari e davanti a Milan e Juventus. Soffre invece le assenze di Leysen e Idzes il Sassuolo, che non vince da un mese e dal 3-2 alla Juve del 13 settembre.


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  • PAGELLE FROSINONE-SASSUOLO

    Il man of the match è naturalmente Antonio Raimondo, la cui tripletta (la prima di un giocatore del Frosinone in Serie A) manda al tappeto il Sassuolo e lo proietta in vetta alla classifica marcatori. Ottimo anche Calò in mezzo al campo, Kvernadze si vede annullare un goal ma propizia il quarto assieme a Ghedjemis, Schmid utilissimo così come Masini, mentre Palmisani per una volta non è perfetto.

    Semplicemente disastroso il Sassuolo in difesa: incredibili gli errori individuali di Muric in primis, ma anche di Odenthal e Caleta-Car, tutti protagonisti in negativo delle prime reti del Frosinone. Sbaglia anche Bakola, che se non altro si riscatta parzialmente lanciando Berardi verso l'1-1. Ad Aquilani non bastano il capitano, Esposito e Thorstvedt.

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 6; Oyono 6 (80' Amey sv), Monterisi 5.5 (74' Fayed sv), Cittadini 5.5, Bracaglia 6; Calò 7 (80' Cichella sv), Masini 6.5; Ghedjemis 6.5, Schmid 7, Kvernadze 7 (74' Zerbin sv); Raimondo 8 (90' Birligea). All. Alvini

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 4; Van der Brempt 5.5, Odenthal 4.5, Caleta-Car 4.5, Doig 5.5 (68' Obrador 6); Thorstvedt 6.5, Matic 5.5 (68' Lipani 6), Bakola 5; Berardi 6.5, Esposito 6.5 (68' Dominguez 6), Laurienté 5.5 (83' Volpato sv). All. Aquilani

  • TABELLINO FROSINONE-SASSUOLO

    FROSINONE-SASSUOLO 4-2

    Marcatori: 9' Calò (F), 15' Berardi (S), 26' Raimondo (F), 30' Raimondo (F), 35' Thorstvedt (S), 57' Raimondo (F)

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono (80' Amey), Monterisi (74' Fayed), Cittadini, Bracaglia; Calò (80' Cichella), Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (74' Zerbin); Raimondo. All. Alvini

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig (68' Obrador); Thorstvedt, Matic (68' Lipani), Bakola; Berardi, Esposito (68' Dominguez), Laurienté (83' Volpato). All. Aquilani

    Arbitro: Marchetti

    Ammoniti: Bowie

    Espulsi: nessuno

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