Frosinone-Sassuolo 4-2, pagelle e tabellino: Raimondo non ha più freni, Muric, Bakola, Odenthal e Caleta-Car da incubo

Il Frosinone ha ricominciato a volare sulle ali del proprio trascinatore, centravanti e bomber: Antonio Raimondo, autore di una tripletta nel 4-2 dell'anticipo contro il Sassuolo e nuovo capocannoniere della Serie A.

Primo tempo scoppiettante allo Stirpe, anche e soprattutto grazie ai clamorosi errori difensivi del Sassuolo. Come quello di Bakola, che perde palla in una zona sanguinosa regalando l'1-0 a Calò dopo appena 9 minuti.

Al quarto d'ora pareggia Berardi scappando in campo aperto, poi Kvernadze si vede annullare il secondo vantaggio per fuorigioco. Ma a trovare sia il secondo che il terzo goal è il solito Raimondo, che sfrutta altrettante papere della difesa emiliana: in entrambi il protagonista è Muric, messo però in difficoltà dagli altrettanto svagati Odenthal e Caleta-Car.

Thorstvedt firma il 3-2 al 35', ben pescato da Esposito, ma il poker del Frosinone arriva nel secondo tempo ed è opera del solito Raimondo: l'attaccante di proprietà del Bologna stavolta segna una rete "normale", sparando in rete da due passi un pallone respinto da Muric su incornata ravvicinata di Ghedjemis.

Il Frosinone sale così momentaneamente al quarto posto, assieme al Cagliari e davanti a Milan e Juventus. Soffre invece le assenze di Leysen e Idzes il Sassuolo, che non vince da un mese e dal 3-2 alla Juve del 13 settembre.







