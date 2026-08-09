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Zaccagni Frosinone LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Frosinone-Lazio 1-2: la risalita di Zaccagni, i brividi nella difesa di Gattuso e l'ingenuità dei ciociari, marcatori e tabellino dell'amichevole

Amichevoli dei club
Frosinone vs Lazio
Frosinone
Lazio

Altra vittoria in rimonta per i biancocelesti, determinata da una doppietta del capitano dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con Calò: cosa ha detto l'amichevole dello Stirpe.

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Un'altra vittoria in rimonta, un altro successo nel finale. Come ad Ascoli, la Lazio va sotto nel punteggio e poi riesce a ribaltare tutto. E come ad Ascoli finisce 1-2 anche a Frosinone, con un protagonista assoluto: Mattia Zaccagni.

Il capitano biancoceleste timbra la doppietta che consente alla squadra di Gattuso di uscire vincitrice dallo Stirpe: prima deviando in rete da attaccante un cross di Marusic, poi trasformando proprio al 90' un rigore concesso per una trattenuta in area di Zerbin su Lazzari. Di Calò, al 12', il vantaggio ciociaro dopo una serie di flipper e un palo di Raimondo.

Ecco dunque cosa ha lasciato l'amichevole tra Frosinone e Lazio, l'ultima per entrambe prima degli impegni in Coppa Italia contro Juve Stabia e Mantova, in programma nel prossimo weekend.


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  • TABELLINO FROSINONE-LAZIO

    FROSINONE-LAZIO 1-2

    Marcatori: 12' Calò (F), 22' Zaccagni (L), 90' rig. Zaccagni (L)

    FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Amey (46' Oyono), Calvani (60' Akpiguma), Monterisi (60' Akpougma), Bracaglia (73' Corrado); Koutsoupias, Calò, Cichella (60' El Azzouzi); Kvernadze (60' Zerbin), Raimondo, Fini (73' Gelli). All. Alvini.

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic (67' Floriani), Doekhi, Provstgaard, Pedraza (79' Lazzari); Dele-Bashiru (84' Belahyane), Rovella, Taylor (79' Romagnoli); Cancellieri (67' Noslin), Dia (67' Ratkov), Zaccagni. All. Gattuso

    Arbitro: Mirabella

    Ammoniti: Bracaglia, Oyono, Cancellieri, Akpoguma, Floriani, Cittadini

    Espulsi: nessuno

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  • ZACCAGNI INIZIA LA RISALITA

    Mattia Zaccagni ha un solo obiettivo in mente in vista della prossima stagione: riscattare l'opaco rendimento di quella passata, che lo ha visto diventare l'uomo simbolo di troppe delusioni e dell'ennesima mancata qualificazione alle coppe europee.

    Perfetto l'inserimento in area su cross di Marusic che, dopo il vantaggio dei padroni di casa con Calò, ha permesso alla Lazio di ristabilire quasi subito il punteggio di parità. Poi un assist al bacio per Cancellieri, non sfruttato dal compagno a tu per tu con Palmisani, e un altro nel finale per Rovella (idem). E, in generale, la sensazione di essere in palla e voglioso di riscatto. Con un paio di avversari fatti ammonire.

    Occhio anche alla Nazionale, poi. Zaccagni si è ritrovato Gattuso alla Lazio, ma l'ex ct non prevedeva l'utilizzo degli esterni in azzurro. Il suo successore Mancini sì, e non è a sinistra ci sia tutta quest'abbondanza. Per il capitano laziale sarà una stagione decisiva anche da questo punto di vista.

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  • I BRIVIDI IN DIFESA

    Già bocciato contro l'Ascoli, Oliver Provstgaard ha sbagliato anche allo Stirpe: sua la palla persa che ha portato al rocambolesco vantaggio del Frosinone con Calò.

    Non ha fatto meglio il resto della difesa, specialmente in determinati frangenti della gara. Come quando Doekhi si è fatto sverniciare da Fini nel primo tempo. O come quando Mandas, nella ripresa, si è prodotto in un'uscita alta terrificante con palla persa incorporata, che quasi ha permesso a Kvernadze di andare a segno. Il greco si è comunque riscattato proprio in extremis su Zerbin.

    Andranno sistemate diverse cose in vista dell'inizio del campionato. Intanto la situazione di Alessio Romagnoli, perennemente sull'uscio ma ancora a Roma dopo il blocco dell'operazione con l'Al Sadd. E poi la questione portiere: Mandas o Motta, chi dev'essere il titolare di Gattuso?

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  • L'INGENUITÀ DEL FROSINONE

    Si presenta ai nastri di partenza con l'entusiasmo di sempre il Frosinone. L'entusiasmo della prima volta, l'entusiasmo della stagione di Di Francesco.

    Proprio come tre anni fa, con l'attuale allenatore del Lecce in panchina, i ciociari si sono prefissati di non abbandonare il calcio propositivo che ha portato alla promozione dalla Serie B. "In avanti, in avanti", ha gridato più volte il tecnico Alvini ai propri giocatori. Il manifesto di un'idea che Monterisi e compagni proveranno a portare fino in fondo.

    Basterà, stavolta? Nessuno può saperlo, ma intanto un Soulé diversamente dal 2023/24 non c'è. C'è il prospetto Fini, c'è Kvernadze, c'è Calò in mezzo al campo, in attesa di capire il futuro di Ghedjemis e della coppia austriaca Schmid-Grillitsch. Lavori in corso pure qui.

    Il problema sembra semmai essere sempre il solito: entusiasmo fa rima con ingenuità. Come definire altrimenti la trattenuta del cavallo di ritorno Zerbin su Lazzari? Ingenua, eccome, era stata anche la squadra di Di Francesco prima di retrocedere all'ultima giornata contro l'Udinese: un difetto che andrà necessariamente limato.

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