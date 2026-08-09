Frosinone-Lazio 1-2: la risalita di Zaccagni, i brividi nella difesa di Gattuso e l'ingenuità dei ciociari, marcatori e tabellino dell'amichevole

Un'altra vittoria in rimonta, un altro successo nel finale. Come ad Ascoli, la Lazio va sotto nel punteggio e poi riesce a ribaltare tutto. E come ad Ascoli finisce 1-2 anche a Frosinone, con un protagonista assoluto: Mattia Zaccagni.
Il capitano biancoceleste timbra la doppietta che consente alla squadra di Gattuso di uscire vincitrice dallo Stirpe: prima deviando in rete da attaccante un cross di Marusic, poi trasformando proprio al 90' un rigore concesso per una trattenuta in area di Zerbin su Lazzari. Di Calò, al 12', il vantaggio ciociaro dopo una serie di flipper e un palo di Raimondo.
Ecco dunque cosa ha lasciato l'amichevole tra Frosinone e Lazio, l'ultima per entrambe prima degli impegni in Coppa Italia contro Juve Stabia e Mantova, in programma nel prossimo weekend.
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