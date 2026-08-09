Frosinone-Lazio 1-2: la risalita di Zaccagni, i brividi nella difesa di Gattuso e l'ingenuità dei ciociari, marcatori e tabellino dell'amichevole

Mattia Zaccagni ha un solo obiettivo in mente in vista della prossima stagione: riscattare l'opaco rendimento di quella passata, che lo ha visto diventare l'uomo simbolo di troppe delusioni e dell'ennesima mancata qualificazione alle coppe europee.

Perfetto l'inserimento in area su cross di Marusic che, dopo il vantaggio dei padroni di casa con Calò, ha permesso alla Lazio di ristabilire quasi subito il punteggio di parità. Poi un assist al bacio per Cancellieri, non sfruttato dal compagno a tu per tu con Palmisani, e un altro nel finale per Rovella (idem). E, in generale, la sensazione di essere in palla e voglioso di riscatto. Con un paio di avversari fatti ammonire.

Occhio anche alla Nazionale, poi. Zaccagni si è ritrovato Gattuso alla Lazio, ma l'ex ct non prevedeva l'utilizzo degli esterni in azzurro. Il suo successore Mancini sì, e non è a sinistra ci sia tutta quest'abbondanza. Per il capitano laziale sarà una stagione decisiva anche da questo punto di vista.