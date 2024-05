Frimpong deride la Roma: "Parlavano tanto, sensazione fantastica averli battuti"

Il 23enne olandese protagonista nella semifinale di ritorno: prima non butta la palla fuori e scatena una rissa, poi le parole contro i giallorossi.

La rivincita del Bayer Leverkusen. Dopo la sconfitta della passata stagione, la formazione di Xabi Alonso, campione di Germania in carica e fresca di titolo di Bundesliga, questa volta supera la Roma nel doppio confronto di Europa League e vola in finale a Dublino, dove il 22 maggio affronterà l’Atalanta.

Non sono certamente mancate le scintille in campo, soprattutto nella gara di ritorno alla BayArena, con la tensione altissima per la posta in palio che ha acceso gli animi nel corso dei 90 minuti più recupero.

Tra i protagonisti c’è senza dubbio Jeremie Frimpong, una spina nel fianco per la difesa giallorossa e tra gli animi più ‘bollenti’ in alcune occasioni nel corso del match.

Dopo un paio di episodi durante la diffida, il 23enne olandese di origini ghanesi non si è risparmiato nemmeno davanti ai microfoni, lanciando una frecciatina nemmeno troppo velata alla Roma e ai giocatori giallorossi.