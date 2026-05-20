Friburgo-Aston Villa 0-3, pagelle e tabellino: Emery alza l'ennesima Europa League, trionfo inglese nella finale di Istanbul

Tielemans (7) la sblocca, Rogers (7.5) e Buendia (7.5) segnano e fanno segnare, Digne (6.5) spinge sulla fascia.





ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez 6; Cash 6.5, Konsa 6.5, Pau Torres 6.5 (88' Mings sv), Digne 6.5 (81' Maatsen sv); Lindelof 6 (66' Onana 6), Tielemans 7 (88' Douglas Luiz sv); McGinn 6.5, Rogers 7.5, Buendia 7.5 (81' Sancho sv); Watkins 6.5. All. Unai Emery