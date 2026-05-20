Friburgo-Aston Villa 0-3, pagelle e tabellino: Emery alza l'ennesima Europa League, trionfo inglese nella finale di Istanbul

Tutto troppo facile per l'Aston Villa che domina la finale di Europa League e batte il Friburgo per 0-3.
La formazione tedesca, guidata dall'italiano Vincenzo Grifo, regge per quaranta minuti ma all'intervallo gli inglesi sono già avanti di due reti grazie ai goal di Tielemans e Buendia.
All'inizio della ripresa ci pensa Rogers in scivolata a calare il tris e chiudere con largo anticipo i conti facendo scattare la festa dei Villans. Nel finale in campo anche l'ex Juve Douglas Luiz.
L'Europa League si conferma la coppa di Unai Emery, capace di vincerla cinque volte con tre club diversi (Siviglia, Villarreal e appunto Aston Vill)