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Aston Vila Europa League trophyGetty Images
Lelio Donato

Friburgo-Aston Villa 0-3, pagelle e tabellino: Emery alza l'ennesima Europa League, trionfo inglese nella finale di Istanbul

Europa League
Friburgo vs Aston Villa
Friburgo
Aston Villa

L'Aston Villa domina la finale di Europa League e batte il Friburgo per 0-3, segnando due goal prima dell'intervallo. Rogers chiuda i conti a mezz'ora dalla fine. Ennesimo trionfo per Unai Emery: quinta vittoria con tre squadre diverse.

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Tutto troppo facile per l'Aston Villa che domina la finale di Europa League e batte il Friburgo per 0-3.

La formazione tedesca, guidata dall'italiano Vincenzo Grifo, regge per quaranta minuti ma all'intervallo gli inglesi sono già avanti di due reti grazie ai goal di Tielemans e Buendia.

All'inizio della ripresa ci pensa Rogers in scivolata a calare il tris e chiudere con largo anticipo i conti facendo scattare la festa dei Villans. Nel finale in campo anche l'ex Juve Douglas Luiz.

L'Europa League si conferma la coppa di Unai Emery, capace di vincerla cinque volte con tre club diversi (Siviglia, Villarreal e appunto Aston Vill)

  • PAGELLE FRIBURGO

    Grifo (5.5) non si accende , Matanovic (5) mai pericoloso, Manzambi (6) è l'unico a provarci nel primo tempo.


    FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu 6; Kubler 5.5 (73' Makembo sv), Ginter 6, Lienhart 5.5 (61' Rosenfelder 6), Treu 5.5; Eggestein 6, Hofler 5 (61' Holer 6); Beste 5 (86' Gunter sv), Manzambi 6, Grifo 5.5 (73' Scherhandt sv); Matanovic 5. All. Schuster.

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  • PAGELLE ASTON VILLA

    Tielemans (7) la sblocca, Rogers (7.5) e Buendia (7.5) segnano e fanno segnare, Digne (6.5) spinge sulla fascia.


    ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez 6; Cash 6.5, Konsa 6.5, Pau Torres 6.5 (88' Mings sv), Digne 6.5 (81' Maatsen sv); Lindelof 6 (66' Onana 6), Tielemans 7 (88' Douglas Luiz sv); McGinn 6.5, Rogers 7.5, Buendia 7.5 (81' Sancho sv); Watkins 6.5. All. Unai Emery

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  • TABELLINO FRIBURGO-ASTON VILLA

    FRIBURGO-ASTON VILLA 0-3

    Marcatori: 41' Tielemans, 45'+3 Buendia, 58' Rogers

    FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu 6; Kubler 5.5 (73' Makembo sv), Ginter 6, Lienhart 5.5 (61' Rosenfelder 6), Treu 5.5; Eggestein 6, Hofler 5 (61' Holer 6); Beste 5 (86' Gunter sv), Manzambi 6, Grifo 5.5 (73' Scherhandt sv); Matanovic 5. All. Schuster.

    ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez 6; Cash 6.5, Konsa 6.5, Pau Torres 6.5 (88' Mings sv), Digne 6.5 (81' Maatsen sv); Lindelof 6 (66' Onana 6), Tielemans 7 (88' Douglas Luiz sv); McGinn 6.5, Rogers 7.5, Buendia 7.5 (81' Sancho sv); Watkins 6.5. All. Unai Emery

    Arbitro: Letexier

    Ammoniti: Treu (F), Buendia, Cash, McGinn (A)


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