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Matteo Occhiuto

Fresco, in fiducia e senza Nazionale: perchè Pulisic ora deve essere il leader del Milan di Amorim

Serie A
Milan
C. Pulisic

L’americano non è stato chiamato da Pochettino, rimanendo a Milanello a trovare la migliore condizione: adesso il Diavolo può riscoprire la sua migliore versione.

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Christian Pulisic si candida al ruolo di leader del Milan di Amorim. L’americano è rimasto a Milanello durante la lunghissima pausa per le Nazionali, trovando una condizione sempre migliore.

Il goal a Lecce, nell’ultima gara disputata prima dello stop, aveva già sorridere Amorim, anche perchè frutto di una prestazione assolutamente convincente. 

Adesso Capitan America è pronto a essere centrale per i rossoneri, che dovranno affrontare un ciclo alquanto impegnativo di partite nel mese di ottobre, non ultimo il derby del 31. 

  • CONDIZIONE IN GRANDE CRESCITA

    Lavorando a Milanello con calma e senza le partite ufficiali, Pulisic ha fatto esattamente quello di cui aveva bisogno: allenarsi con quella continuità forse mancata in tutto l’ultimo anno. Sedute piene, ricche di buone indicazioni: la condizione dell’ex Chelsea e Borussia Dortmund non è mai stata così buona negli ultimi dodici mesi.

  • Pulisic Milan LecceGetty Images

    FIDUCIA E GOAL COL LECCE

    Dicevamo, poi, del match contro il Lecce. Prima della sosta, San Siro ha rivisto il miglior Pulisic. Brillante nelle giocate, finalmente ben integrato nel modulo (evoluto) di Amorim, a segno per rompere un digiuno durato troppi mesi. Pulisic è tornato dall’essere quasi un oggetto misterioso in casa Milan a quel fattore decisivo in positivo che i tifosi ben conoscevano. Anche qui, chiaro, la fiducia gioca un fattore non indifferente. 

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  • PERCHÈ PULISIC NON È ANDATO IN NAZIONALE

    Pulisic non è andato in Nazionale perchè non chiamato da Mauricio Pochettino. A differenza dello scorso anno, in cui forse anche il CT degli USA lo ha particolarmente spremuto, in questa sosta l’americano è rimasto a Milanello, in una scelta condivisa anche con la Nazionale a stelle e strisce. Gli USA, infatti, hanno voluto testare alcuni giovani nelle amichevoli contro Perù, Cile, Messico e Canada, evitando di convocare i senatori come Chris. 

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  • Amorim MilanGetty Images

    LEADER DESIGNATO

    Del resto, comunque, Pulisic è designato a essere il leader di questo Milan. Alla ripresa è pronto il tridente, o simil tale, con Gonçalo Ramos e Diego Moreira, un terzetto che potrebbe rivelarsi molto interessante dal punto di vista offensivo. Amorim si sfrega le mani, in attesa di capire se Capitan America è davvero pronto a riprendersi il ruolo del leader. 


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