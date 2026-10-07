Fresco, in fiducia e senza Nazionale: perchè Pulisic ora deve essere il leader del Milan di Amorim

Christian Pulisic si candida al ruolo di leader del Milan di Amorim. L’americano è rimasto a Milanello durante la lunghissima pausa per le Nazionali, trovando una condizione sempre migliore.
Il goal a Lecce, nell’ultima gara disputata prima dello stop, aveva già sorridere Amorim, anche perchè frutto di una prestazione assolutamente convincente.
Adesso Capitan America è pronto a essere centrale per i rossoneri, che dovranno affrontare un ciclo alquanto impegnativo di partite nel mese di ottobre, non ultimo il derby del 31.