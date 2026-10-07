Fresco, in fiducia e senza Nazionale: perchè Pulisic ora deve essere il leader del Milan di Amorim

Pulisic non è andato in Nazionale perchè non chiamato da Mauricio Pochettino. A differenza dello scorso anno, in cui forse anche il CT degli USA lo ha particolarmente spremuto, in questa sosta l’americano è rimasto a Milanello, in una scelta condivisa anche con la Nazionale a stelle e strisce. Gli USA, infatti, hanno voluto testare alcuni giovani nelle amichevoli contro Perù, Cile, Messico e Canada, evitando di convocare i senatori come Chris.