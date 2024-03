Frenatina Inter: un pareggio in due partite, non era mai successo in tutta la stagione

Comunque avviatissima verso lo Scudetto, l'Inter si ferma ancora dopo la delusione di Madrid. E la sofferenza nei finali inizia a diventare costante.

D'accordo, in classifica cambia poco. Però l'Inter che non vince, l'Inter che non si qualifica ai quarti di finale di Champions League, l'Inter che lascia per strada dei punti in campionato, fa sempre una discreta notizia.

1-1 a San Siro tra la capolista e il Napoli. E Milan che si avvicina, si fa per dire: sono ora 14 i punti che separano la formazione di Simone Inzaghi da quella di Stefano Pioli, comunque un'enormità.

In ogni caso, si tratta di una frenatina. Poco preoccupante, ovvio, ma pur sempre di una frenatina. Pur considerando come l'andazzo generale del posticipo abbia premiato i nerazzurri, con Sommer inoperoso o quasi prima del pareggio nel finale di Juan Jesus.