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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Frattesi verso l’addio all’Inter: Atalanta e Roma in prima fila, il centrocampista può entrare nelle operazioni Palestra e Koné

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Il centrocampista della Nazionale può lasciare Milano, il club nerazzurro fissa il prezzo: possibile pedina di scambio, gli scenari e dove può giocare.

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Il futuro di Davide Frattesi appare sempre più lontano dall’Inter. Dopo due stagioni vissute con un ruolo marginale, il centrocampista romano è destinato a lasciare il club nerazzurro nella prossima finestra di mercato.

Il suo nome possa diventare centrale nelle trattative che l’Inter sta portando avanti con Atalanta e Roma, rispettivamente per Marco Palestra e per Manu Koné, due obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

La dirigenza di viale della Liberazione punta infatti a utilizzare il valore del giocatore per finanziare nuovi investimenti e facilitare operazioni considerate strategiche per il futuro della squadra.

  • POCO SPAZIO: FRATTESI VERSO L’ADDIO

    I numeri raccontano meglio di qualsiasi altra analisi la situazione di Frattesi: zero goal nell’ultima stagione e appena tre partite da titolare nel campionato vinto dall’Inter.

    L’arrivo di Cristian Chivu in panchina non ha modificato il suo status, anzi il centrocampista avrebbe trovato ancora meno spazio rispetto alla gestione di Simone Inzaghi.

    I minuti giocati sono passati dai 1.986 della stagione precedente ai 1.133 dell’ultima annata, rendendolo uno dei calciatori di movimento meno utilizzati della rosa.

    Arrivato per raccogliere l’eredità di Henrikh Mkhitaryan, Frattesi non è mai riuscito a conquistare stabilmente una maglia da titolare, pur risultando decisivo in diverse occasioni nelle stagioni precedenti.

    Il giocatore non intende affrontare una terza stagione consecutiva da comprimario e sarebbe pronto a cambiare squadra per ritrovare continuità e centralità nel progetto tecnico.

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  • QUANTO COSTA FRATTESI

    L’Inter acquistò Frattesi nell’estate del 2023 per oltre 32 milioni di euro, mentre oggi il suo valore residuo a bilancio sarebbe sceso a 12,8 milioni.

    Per questo motivo il club potrebbe realizzare una significativa plusvalenza anche cedendolo a una cifra compresa tra 20 e 25 milioni di euro.

    Una valutazione diversa rispetto ai 35 milioni richiesti la scorsa estate e che renderebbe il centrocampista particolarmente appetibile sul mercato italiano e internazionale.

    Il giocatore continua infatti a godere di stima sia in Serie A sia all’estero, dove negli ultimi anni non sono mancati contatti con diversi club di Premier League.

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  • L’ATALANTA STUDIA L’OPERAZIONE PALESTRA-FRATTESI

    Secondo il Corriere dello Sport, uno degli scenari più concreti porta a Bergamo.

    L’Inter continua infatti a seguire con interesse Marco Palestra, considerato un obiettivo importante per rinforzare la rosa di Chivu. L’Atalanta, tuttavia, valuta il proprio talento circa 40 milioni di euro e non appare intenzionata a concedere sconti.

    Proprio in questo contesto potrebbe inserirsi Frattesi. Non una vera e propria operazione di scambio, ma di due trattative separate e collegate. L’eventuale trasferimento del centrocampista all’Atalanta consentirebbe infatti all’Inter di recuperare una parte significativa dell’investimento necessario per arrivare a Palestra.

    A favorire questa ipotesi c’è anche il nuovo assetto tecnico del club bergamasco. La cessione di Ederson al Manchester United ha lasciato un vuoto in mezzo al campo, mentre il passaggio dal 3-4-2-1 al 4-3-3 richiederà un centrocampista in più nella rotazione. Frattesi rappresenterebbe quindi un profilo ideale per le nuove esigenze tattiche.

  • L’ASSIST DI SARRI

    A rendere ancora più credibile la pista Atalanta è il gradimento di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano aveva già chiesto Frattesi alla Lazio nello scorso mercato invernale.

    Il club biancoceleste aveva formulato prima un’offerta superiore ai 20 milioni di euro per il passaggio a titolo definitivo e successivamente una in prestito con diritto di riscatto vicino ai 30 milioni.

    In entrambe le occasioni l’Inter ha respinto gli assalti, ritenendo insufficiente la prima proposta e non potendo completare la seconda operazione senza prima ottenere il via libera per Curtis Jones, individuato come sostituto del centrocampista romano.

    Ora, a distanza di pochi mesi, il quadro potrebbe riproporsi con protagonisti differenti.

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  • IL RITORNO ALLA ROMA E L’INTRECCIO CON KONÉ

    L’altra destinazione italiana più accreditata è la Roma. Frattesi tornerebbe volentieri nella Capitale, dove troverebbe la Champions League. Il centrocampista gode della stima di Gian Piero Gasperini.

    Parallelamente, Inter e Roma stanno già dialogando per Manu Koné, profilo che piace ai nerazzurri da tempo. Sebbene le due operazioni siano formalmente separate, potrebbero essere strettamente collegate nell’ambito delle strategie di mercato dei due club.

    Anche altre ricostruzioni riportano che Frattesi potrebbe trasformarsi in una preziosa contropartita tecnica per ridurre l’esborso economico richiesto sia dall’Atalanta per Palestra sia dalla Roma per Koné.

  • L’IPOTESI PREMIER LEAGUE E LA VALUTAZIONE

    Resta aperta anche la strada inglese. Secondo Tuttosport, negli anni non sono mancati sondaggi da parte di diversi club di Premier League, senza però arrivare a una conclusione positiva. L’estate attuale potrebbe rappresentare l’occasione giusta per concretizzare un trasferimento oltremanica.

    Sul tavolo resta però il tema della valutazione. Dopo una stagione conclusa senza reti e con un impiego ulteriormente ridotto, per l’Inter potrebbe non essere semplice ottenere i 30 milioni sperati.

    Proprio per questo motivo una trattativa articolata e collegata ad altri obiettivi di mercato, come quella con l’Atalanta per Palestra, potrebbe consentire ai nerazzurri di ottenere condizioni economiche più favorevoli.

    Dopo 122 presenze, 15 goal, due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, l’esperienza di Frattesi all’Inter sembra dunque avvicinarsi alla conclusione, con Bergamo, Roma e la Premier League che osservano attentamente gli sviluppi delle prossime settimane.

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