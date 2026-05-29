Frattesi verso l’addio all’Inter: Atalanta e Roma in prima fila, il centrocampista può entrare nelle operazioni Palestra e Koné

Il futuro di Davide Frattesi appare sempre più lontano dall’Inter. Dopo due stagioni vissute con un ruolo marginale, il centrocampista romano è destinato a lasciare il club nerazzurro nella prossima finestra di mercato.

Il suo nome possa diventare centrale nelle trattative che l’Inter sta portando avanti con Atalanta e Roma, rispettivamente per Marco Palestra e per Manu Koné, due obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

La dirigenza di viale della Liberazione punta infatti a utilizzare il valore del giocatore per finanziare nuovi investimenti e facilitare operazioni considerate strategiche per il futuro della squadra.