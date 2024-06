Corre, segna e sogna: Frattesi verso una maglia da titolare con l’Albania

Il cambio di modulo favorisce Frattesi che corre verso una maglia da titolare contro l’Albania nel match d’esordio degli azzurri a Euro 2024.

Il conto alla rovescia per l’inizio di Euro 2024 sta per terminare e di conseguenza si avvicina sempre più il momento delle scelte definitive per il ct Spalletti.

Che è già totalmente concentrato per la formazione da mandare in campo dal primo minuto nel match d’esordio per gli azzurri nella competizione, nella gara contro l’Albania di sabato sera.

Spalletti che rispetto a qualche settimana fa ha molti più dubbi di formazione, un aspetto sicuramente positivo perché sta a significare che la rosa azzurra arriva a Euro 2024 in crescendo.

E le sorprese, rispetto a quelle che sembravano le strategie iniziali, potrebbero essere dietro l’angolo. A iniziare da Davide Frattesi, il dodicesimo uomo dell’era Spalletti che però adesso corre veloce verso una maglia da titolare.