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Frattesi InterGetty Images
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Frattesi alla Lazio, accordo trovato con l'Inter: formula e cifre dell'operazione, quanti milioni ai nerazzurri

Calciomercato
Serie A
Lazio
Inter
D. Frattesi

I biancocelesti si preparano ad accogliere nella Capitale il giocatore romano, pronto a lasciare l'Inter per cercare maggiore spazio: i dettagli dell'affare ormai in dirittura d'arrivo.

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La Lazio è ormai pronta a portare Davide Frattesi nella Capitale.

Un interesse nato nel corso degli scorsi giorni e frutto anche della volontà da parte dell'ex Sassuolo di mettersi in gioco in una nuova piazza e lasciare la formazione nerazzurra, dove nell'ultima annata non ha avuto grande spazio.

Dal canto suo, l'Inter stava cercando una soluzione che potesse soddisfare tutte le parti (la società e l'entourage del giocatore considerato in uscita) e l'assalto della Lazio risolve una della possibili cessioni per il club di Viale della Liberazione.

Fumata bianca in arrivo dopo l'ultima proposta biancoceleste, accettata dai nerazzurri.


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  • I PRIMI CONTATTI

    Il centrocampista classe 1999 stava cercando una destinazione che potesse dargli maggiore fiducia, minutaggio e possibilità di esprimersi sul rettangolo verde di gioco.

    Sin dalla giornata di ieri, la Lazio ha mosso dei passi estremamente concreti per Frattesi (che ha già dato la sua disponibilità e ha aperto alla destinazione, trovando anche un'intesa di massima sui termini personali) avviando i primi contatti diretti con l'Inter. Contatti che hanno portato a intavolare i dialoghi, che sono andati avanti e si sono indirizzati verso una direzione precisa.

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  • LAZIO VICINA ALLA CHIUSURA

    Nel corso della mattinata odierna, il club biancoceleste ha inviato una nuova offerta alla società di Viale della Liberazione così strutturata: la proposta ora vale un pacchetto complessivo pari a 15 milioni di euro tra la cifra da garantire per il prestito oneroso e la futura clausola d'acquisto da rendere obbligatoria in base a determinate condizioni.

    I dialoghi vanno avanti verso la fumata bianca: serviva risolvere l'ultimo dettaglio, ovvero come attivare l'obbligo di riscatto nella prossima stagione.

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  • ACCORDO DI MASSIMA

    Fumata bianca che sta per arrivare: come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Lazio e Inter hanno trovato un accordo di massima per Frattesi.

    Matteo Moretto aggiunge che i due club hanno raggiunto un’intesa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile e che l’Inter si è riservata una percentuale sulla futura vendita piuttosto elevata.

    Nelle prossime ore è prevista la chiusura definitiva dell'operazione.

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