Frattesi alla Lazio, accordo trovato con l'Inter: formula e cifre dell'operazione, quanti milioni ai nerazzurri

La Lazio è ormai pronta a portare Davide Frattesi nella Capitale.
Un interesse nato nel corso degli scorsi giorni e frutto anche della volontà da parte dell'ex Sassuolo di mettersi in gioco in una nuova piazza e lasciare la formazione nerazzurra, dove nell'ultima annata non ha avuto grande spazio.
Dal canto suo, l'Inter stava cercando una soluzione che potesse soddisfare tutte le parti (la società e l'entourage del giocatore considerato in uscita) e l'assalto della Lazio risolve una della possibili cessioni per il club di Viale della Liberazione.
Fumata bianca in arrivo dopo l'ultima proposta biancoceleste, accettata dai nerazzurri.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.