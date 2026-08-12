Frattesi alla Lazio, accordo trovato con l'Inter: formula e cifre dell'operazione, quanti milioni ai nerazzurri

Il centrocampista classe 1999 stava cercando una destinazione che potesse dargli maggiore fiducia, minutaggio e possibilità di esprimersi sul rettangolo verde di gioco.

Sin dalla giornata di ieri, la Lazio ha mosso dei passi estremamente concreti per Frattesi (che ha già dato la sua disponibilità e ha aperto alla destinazione, trovando anche un'intesa di massima sui termini personali) avviando i primi contatti diretti con l'Inter. Contatti che hanno portato a intavolare i dialoghi, che sono andati avanti e si sono indirizzati verso una direzione precisa.