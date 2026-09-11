Franco Mastantuono ha acceso la luce: doppietta in due minuti per ribaltare tutto, poi arriva addirittura la tripletta a Venezia

Franco Mastantuono, il cui cognome tradisce chiare origini italiane, a Firenze è stato accolto da centinaia di tifosi in delirio.

E intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' qualche settimana fa ha spiegato perché ha scelto proprio i viola e la Serie A dopo una stagione complicata a Madrid.

"La Fiorentina punta sui giovani e sulla qualità, è il posto migliore dove poter esprimere la mia idea di calcio. Il calcio italiano è più fisico e tattico, forse più simile a quello argentino.

Più è difficile più sei costretto a migliorare, più ti marcano bene più devi ingegnarti. Solo così si cresce. Cosa mi aspetto? Di giocare con continuità, crescere e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi" ha detto Mastantuono.

L'inizio è decisamente promettente.