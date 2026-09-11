Franco Mastantuono ha acceso la luce: doppietta in due minuti per ribaltare tutto, poi arriva addirittura la tripletta a Venezia

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La Fiorentina era precipitata nel buio. Ad accendere la luce non poteva essere che lui, Franco Mastantuono.
Il giovanissimo talento argentino è stato il colpo ad effetto della campagna acquisti condotta da Fabio Paratici. Ma nelle prime tre giornate non aveva convinto del tutto.
Contro il Venezia però gli sono bastati solo un paio di minuti per realizzare i suoi primi due goal in Serie A. E soprattutto per ribaltare il risultato regalando alla Fiorentina tre punti vitali.
D'altronde le fortune della squadra gigliata in questo campionato passando anche, se non soprattutto, dal piede mancino di Mastantuono.