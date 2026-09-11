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Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Franco Mastantuono ha acceso la luce: doppietta in due minuti per ribaltare tutto, poi arriva addirittura la tripletta a Venezia

Serie A
Fiorentina
Venezia vs Fiorentina
Venezia

L'argentino, colpo ad effetto della campagna acquisti di Fabio Paratici, ha salvato la Fiorentina evitando la quarta sconfitta consecutiva ai viola dopo il vantaggio del Venezia. Decisiva la sua doppietta in due minuti.

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La Fiorentina era precipitata nel buio. Ad accendere la luce non poteva essere che lui, Franco Mastantuono.

Il giovanissimo talento argentino è stato il colpo ad effetto della campagna acquisti condotta da Fabio Paratici. Ma nelle prime tre giornate non aveva convinto del tutto.

Contro il Venezia però gli sono bastati solo un paio di minuti per realizzare i suoi primi due goal in Serie A. E soprattutto per ribaltare il risultato regalando alla Fiorentina tre punti vitali.

D'altronde le fortune della squadra gigliata in questo campionato passando anche, se non soprattutto, dal piede mancino di Mastantuono.

  • LA PRIMA TRIPLETTA IN SERIE A

    Franco Mastantuono era sempre stato schierato titolare nelle prime tre giornate di campionato da Fabio Grosso. Ma non era riuscito a incidere come sperato.

    Paolo Vanoli, tornato sulla panchina viola in settimana, gli ha nuovamente consegnato le chiavi della Fiorentina. E stavolta la scelta ha dato i suoi frutti.

    Dopo l'iniziale vantaggio del Venezia infatti è salito in cattedra proprio Mastantuono. Sinistro sul primo palo, poi sinistro sul secondo a baciare il legno. Il tutto in due minuti. E situazione ribaltata. Nel finale è poi arrivata addirittura la tripletta.

    Mastantuono è così diventato il più giovane giocatore della Fiorentina a realizzare una marcatura multipla in Serie A battendo il record di Claudio Desolati nel 1974, come riporta Opta.

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  • IL COLPO DI PARATICI

    Franco Mastantuono d'altronde è un talento purissimo, sul quale non a caso il Real Madrid ha investito tanto.

    In Spagna però sarebbe stato chiuso dai tantissimi campioni di cui dispone Mourinho, da qui la scelta di girarlo altrove per farlo giocare con continuità. Ma mantenendo il totale controllo.

    Il cartellino di Mastantuono è sempre di proprietà del Real Madrid, dove tornerà al termine di questa stagione. L'operazione con la Fiorentina è stata chiusa solo sulla base di un prestito secco.

    Come dicevamo i Blancos lo avevano acquistato solo un anno fa per circa 60 milioni di euro. Convinti di avere tra le mani un campione in erba. E in estate molte squadre hanno provato a prendere Mastantuono, ma alla fine a spuntarla è stato Paratici.

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  • LA SCELTA DI MASTANTUONO

    Franco Mastantuono, il cui cognome tradisce chiare origini italiane, a Firenze è stato accolto da centinaia di tifosi in delirio.

    E intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' qualche settimana fa ha spiegato perché ha scelto proprio i viola e la Serie A dopo una stagione complicata a Madrid.

    "La Fiorentina punta sui giovani e sulla qualità, è il posto migliore dove poter esprimere la mia idea di calcio. Il calcio italiano è più fisico e tattico, forse più simile a quello argentino.

    Più è difficile più sei costretto a migliorare, più ti marcano bene più devi ingegnarti. Solo così si cresce. Cosa mi aspetto? Di giocare con continuità, crescere e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi" ha detto Mastantuono.

    L'inizio è decisamente promettente.

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