Francisco Conceiçao ai Mondiali 24 anni dopo Sergio, è la prima coppia padre-figlio del Portogallo: "Un orgoglio"

Francisco Conceição sta giocando un Mondiale 24 anni dopo il padre Sergio, in campo nel 2002: i due sono la prima coppia padre-figlio della storia del Portogallo a disputare una fase finale.

"Credo che quel Mondiale del 2002 non sia andato molto bene, visto che furono eliminati nella fase a gironi. È sempre un orgoglio sapere che mio padre ha giocato un Mondiale e che ora ci sono anch'io. Spero che la storia sia diversa. Mi ha raccontato che allora erano molto ambiziosi, avevano una generazione molto forte e puntavano ad arrivare il più lontano possibile. Mi ha anche detto che un piccolo errore può compromettere tutto. È proprio ciò che vogliamo evitare".