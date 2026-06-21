Francisco Conceiçao ai Mondiali 24 anni dopo Sergio, è la prima coppia padre-figlio del Portogallo: "Un orgoglio"

Francisco Conceição è entrato nel secondo tempo della gara pareggiata dal Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo. E non è riuscito a cambiare le sorti di una gara pareggiata 1-1 dai lusitani.
L'esterno della Juventus spera ora di giocare anche martedì, contro l'Uzbekistan, in quella che dovrà essere la gara del riscatto per la Nazionale di Martinez. E intanto è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'evento.
Tante le domande, una su tutte: il curioso primato che Conceição condivide con il padre Sergio, che a sua volta giocò un'edizione dei Mondiali venendo eliminato col Portogallo già alla fase a gironi dell'edizione disputata nel 2002 in Corea del Sud e Giappone.