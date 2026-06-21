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Francisco ConceiçaoGetty Images
Stefano Silvestri

Francisco Conceiçao ai Mondiali 24 anni dopo Sergio, è la prima coppia padre-figlio del Portogallo: "Un orgoglio"

Portogallo vs Uzbekistan
Portogallo
Uzbekistan
Coppa del Mondo

L'esterno della Juventus ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro l'Uzbekistan, ricordando l'amara esperienza del papà in Corea del Sud e Giappone: "Spero che la storia sia diversa".

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Francisco Conceição è entrato nel secondo tempo della gara pareggiata dal Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo. E non è riuscito a cambiare le sorti di una gara pareggiata 1-1 dai lusitani.

L'esterno della Juventus spera ora di giocare anche martedì, contro l'Uzbekistan, in quella che dovrà essere la gara del riscatto per la Nazionale di Martinez. E intanto è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'evento.

Tante le domande, una su tutte: il curioso primato che Conceição condivide con il padre Sergio, che a sua volta giocò un'edizione dei Mondiali venendo eliminato col Portogallo già alla fase a gironi dell'edizione disputata nel 2002 in Corea del Sud e Giappone.

  • "NON SONO UNO DA 10-15 MINUTI"

    "Io espalha-brasas (sparigliatore di carte, ndr) delle partite? Dipende da cosa si intende. Vorrei essere conosciuto semplicemente come Francisco Conceição. Se si parla di un giocatore che entra solo negli ultimi 10 o 15 minuti, non è proprio così. Gioco nella Juventus, in Serie A, e sono stato titolare con continuità nella mia squadra. Dipende dal ruolo che si vuole attribuirmi. Voglio dimostrare di essere uno dei tanti che aiutano la Nazionale a raggiungere i propri obiettivi".

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  • PRIMA COPPIA PADRE-FIGLIO AI MONDIALI COL PORTOGALLO

    Francisco Conceição sta giocando un Mondiale 24 anni dopo il padre Sergio, in campo nel 2002: i due sono la prima coppia padre-figlio della storia del Portogallo a disputare una fase finale.

    "Credo che quel Mondiale del 2002 non sia andato molto bene, visto che furono eliminati nella fase a gironi. È sempre un orgoglio sapere che mio padre ha giocato un Mondiale e che ora ci sono anch'io. Spero che la storia sia diversa. Mi ha raccontato che allora erano molto ambiziosi, avevano una generazione molto forte e puntavano ad arrivare il più lontano possibile. Mi ha anche detto che un piccolo errore può compromettere tutto. È proprio ciò che vogliamo evitare".

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  • IL MOMENTO DI FORMA

    "A livello collettivo vogliamo arrivare il più lontano possibile. Abbiamo qualità per riuscirci, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Non serve guardare troppo avanti se prima non riusciamo a vincere le partite del girone. A livello individuale, sono semplicemente uno dei tanti che vuole aiutare: che giochi 10 minuti o 90, sono qui per dare il massimo. Sto realizzando il sogno di rappresentare il mio Paese nella più grande competizione del mondo. Da me potete aspettarvi il massimo".

  • LA FATICA NEL CREARE PALLE GOAL

    "Il Portogallo ha avuto difficoltà nel creare occasioni contro la Repubblica Democratica del Congo? È uno degli aspetti su cui stiamo lavorando: arrivare in area e creare occasioni da goal. L'Uzbekistan è una squadra che gioca con una linea difensiva a cinque e ha un allenatore italiano che conosco. La fase difensiva è il loro punto di forza. Sta a noi creare opportunità, arrivare in area, calciare verso la porta e fare tutto il possibile per mettere in difficoltà la loro difesa".

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