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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Francia-Svezia 3-0, pagelle e tabellino: Mbappé fa doppietta e aggancia Messi, Olise incanta, Dembelè stecca, bene Rabiot, Gyokeres non si vede mai

Coppa del Mondo
Francia vs Svezia
Francia
Svezia

Mbappé segna un'altra doppietta, in mezzo la rete di Barcola per il 3-0 della Francia contro una Svezia mai in partita. Ora la Nazionale di Deschamps affronterà il Paraguay agli ottavi.

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Tutto troppo facile per la Francia che fa un sol boccone della Svezia, battuta per 3-0. I transalpini ora affronteranno il Paraguay negli ottavi di finale mentre Mbappé, altra doppietta, aggancia Messi in vetta alla classifica marcatori.

Potter prova a giocarla con coraggio schierando Elanga con Isak e Gyokeres ma il primo tempo è di fatto un monologo della Francia che colpisce due pali, uno con una spettacolare rovesciata di Olise. E costruisce una innumerevole quantità di occasioni. Il goal però arriva solo allo scadere del 45' col solito Mbappé che sblocca il risultato portando meritatamente in vantaggio i transalpini e poi corre ad abbracciare Deschamps.

Lo spartito della gara non cambia nella ripresa anche perché la Francia trova quasi subito il raddoppio con Barcola, ben servito da uno scatenato Olise che serve il secondo assist della sua partita per la doppietta personale di Mbappé.

  • PAGELLE FRANCIA-SVEZIA

    Kounde (7) spinge tanto, Rabiot (7) dà sostanza e qualità, Dembele (6) non brilla, Olise (7.5) disegna calcio, Barcola (7) a segno, Mbappé (8) è una furia.

    Zetterstrom (6) fa quello che può, Lindelof (4.5) disastroso, Gyokeres (4.5) non si vede mai, Elanga (5.5) e Isak (5.5) lottano ma non basta.


    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan 6; Koundé 7 (75' Gusto 6), Upamecano 6.5, Saliba 6, Digne 6 (78' Theo Hernandez 6); Tchouaméni 6.5, Rabiot 7; Dembelé 6 (75' Doue 6), Olise 7.5 (85' Cherki sv), Barcola 7; Mbappé 8 (85' Mateta sv). CT: Deschamps.

    SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom 6; Lagerbielke 5, Lindelöf 4.5, Gudmundsson 5; Svensson 5.5 (82' Svanberg sv), Bergvall 5 (66' Zeneli 5.5), Ayari 5.5 (82' Nygren sv), Stroud 5 (66' Ali 5.5); Elanga 5.5, Gyokeres 4.5, Isak 5.5 (89' Nilsson sv). CT: Potter.

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  • TABELLINO FRANCIA-SVEZIA

    FRANCIA-SVEZIA 3-0

    Marcatori: 45' Mbappè, 53' Barcola, 74' Mbappé

    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan 6; Koundé 7 (75' Gusto 6), Upamecano 6.5, Saliba 6, Digne 6 (78' Theo Hernandez 6); Tchouaméni 6.5, Rabiot 7; Dembelé 6 (75' Doue 6), Olise 7.5 (85' Cherki sv), Barcola 7; Mbappé 8 (85' Mateta sv). CT: Deschamps.

    SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom 6; Lagerbielke 5, Lindelöf 4.5, Gudmundsson 5; Svensson 5.5 (82' Svanberg sv), Bergvall 5 (66' Zeneli 5.5), Ayari 5.5 (82' Nygren sv), Stroud 5 (66' Ali 5.5); Elanga 5.5, Gyokeres 4.5, Isak 5.5 (89' Nilsson sv). CT: Potter.

    Arbitro: Makkelie (Olanda)

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