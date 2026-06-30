Francia-Svezia 3-0, pagelle e tabellino: Mbappé fa doppietta e aggancia Messi, Olise incanta, Dembelè stecca, bene Rabiot, Gyokeres non si vede mai

Tutto troppo facile per la Francia che fa un sol boccone della Svezia, battuta per 3-0. I transalpini ora affronteranno il Paraguay negli ottavi di finale mentre Mbappé, altra doppietta, aggancia Messi in vetta alla classifica marcatori.

Potter prova a giocarla con coraggio schierando Elanga con Isak e Gyokeres ma il primo tempo è di fatto un monologo della Francia che colpisce due pali, uno con una spettacolare rovesciata di Olise. E costruisce una innumerevole quantità di occasioni. Il goal però arriva solo allo scadere del 45' col solito Mbappé che sblocca il risultato portando meritatamente in vantaggio i transalpini e poi corre ad abbracciare Deschamps.

Lo spartito della gara non cambia nella ripresa anche perché la Francia trova quasi subito il raddoppio con Barcola, ben servito da uno scatenato Olise che serve il secondo assist della sua partita per la doppietta personale di Mbappé.