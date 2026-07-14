Tutto potevamo immaginare, tranne che vedere una Francia così, fuori dai Mondiali più che mai meritatamente contro una Spagna praticamente perfetta, che si rivela ancora una volta bestia nera dei Bleus, eliminati in semifinale anche agli ultimi Europei.
Deschamps sceglie ancora Digne al posto di Theo Hernandez, ma questa volta la scelta gli si rivolta contro. L'ex Roma vive una serata da incubo ed è protagonista in negativo dell'episodio chiave del match, quello che inevitabilmente indirizza la partita, l'ingenuo fallo da rigore su Yamal.
Nel secondo tempo la reazione della Francia non arriva. Ma in realtà, la verità è che forse la squadra di Deschamps questa sera non è mai arrivata ed in primis i suoi tre tenori, Mbappé, Olise e Dembelé, sono rimasti a casa. Pedro Porro, in tal senso, vive la sua serata da sogno, segnando il goal che chiude una partita che francamente non è mai stata aperta. L'infortunio di Saliba, dopo appena mezz'ora, può incidere fino a un certo punto sulla solidità di una Francia irriconoscibile, giustamente eliminata, nonostante l'appellativo di grande favorita.
In finale ci va la Spagna, 16 anni dopo l'ultima volta, quando nel 2010 si laureò campione del Mondo per la prima volta nella sua storia. Adesso, con un Yamal in più, cercherà il bis.