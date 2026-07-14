VOTI FRANCIA: Maignan 6; Koundé 5,5, Upamecano 5,5, Saliba 6 (30' Lacroix 5,5), Digne 4,5 (72' Hernandez 6); Tchouaméni 5,5, Rabiot 5,5 (46' Koné 5,5); Dembélé 5, Olise 5 (72' Cherki 6), Barcola 5,5 (57' Doué 5,5); Mbappé 5

VOTI SPAGNA: Unai Simon 6,5; Porro 7,5 (84' Llorente sv), Cubarsí 6,5, Laporte 7, Cucurella 7; Rodri 7, Fabian Ruiz 6,5 (78' Pedri sv); Yamal 7, Olmo 6,5 (78' Merino sv), Baena 6 (84' Williams sv); Oyarzabal 7 (74' Ferran 6)

La stella di Yamal torna a brillare, proprio nel momento più importante. Si procura il rigore e torna a far vedere gli spunti che lo avevano reso già da minorenne uno dei giocatori più forti e decisivi al Mondo. Di contro, Kylian Mbappé per la prima volta si spegne e con lui tutta la Francia e gli altri due tenori, Olise e Dembelé, totalmente annullati dal grande lavoro di Rodri e dei difensori spagnoli.

Pedro Porro fa una partita monumentale, segnando anche il goal che chiude i conti. Disastrosa, invece, la partita di Digne, preferito ancora a Theo Hernandez ma totalmente in confusione sin da quando ha messo piede in campo, con il rigore causato come 'ciliegina' sulla torta.