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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Francia-Spagna 0-2, pagelle e tabellino: Yamal vince la sfida Mondiale con Mbappé, per Digne è tutto un incubo, Pedro Porro da sogno, annullati Dembelé e Olise, la Roja si prende la finale

Coppa del Mondo
Francia vs Spagna
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Spagna

La Spagna è la prima finalista dei Mondiali: nella notte dove i tre tenori francesi deludono, torna a brillare la stella di Yamal.

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Tutto potevamo immaginare, tranne che vedere una Francia così, fuori dai Mondiali più che mai meritatamente contro una Spagna praticamente perfetta, che si rivela ancora una volta bestia nera dei Bleus, eliminati in semifinale anche agli ultimi Europei.

Deschamps sceglie ancora Digne al posto di Theo Hernandez, ma questa volta la scelta gli si rivolta contro. L'ex Roma vive una serata da incubo ed è protagonista in negativo dell'episodio chiave del match, quello che inevitabilmente indirizza la partita, l'ingenuo fallo da rigore su Yamal.

Nel secondo tempo la reazione della Francia non arriva. Ma in realtà, la verità è che forse la squadra di Deschamps questa sera non è mai arrivata ed in primis i suoi tre tenori, Mbappé, Olise e Dembelé, sono rimasti a casa. Pedro Porro, in tal senso, vive la sua serata da sogno, segnando il goal che chiude una partita che francamente non è mai stata aperta. L'infortunio di Saliba, dopo appena mezz'ora, può incidere fino a un certo punto sulla solidità di una Francia irriconoscibile, giustamente eliminata, nonostante l'appellativo di grande favorita.

In finale ci va la Spagna, 16 anni dopo l'ultima volta, quando nel 2010 si laureò campione del Mondo per la prima volta nella sua storia. Adesso, con un Yamal in più, cercherà il bis.

  • PAGELLE FRANCIA-SPAGNA

    VOTI FRANCIA: Maignan 6; Koundé 5,5, Upamecano 5,5, Saliba 6 (30' Lacroix 5,5), Digne 4,5 (72' Hernandez 6); Tchouaméni 5,5, Rabiot 5,5 (46' Koné 5,5); Dembélé 5, Olise 5 (72' Cherki 6), Barcola 5,5 (57' Doué 5,5); Mbappé 5

    VOTI SPAGNA: Unai Simon 6,5; Porro 7,5 (84' Llorente sv), Cubarsí 6,5, Laporte 7, Cucurella 7; Rodri 7, Fabian Ruiz 6,5 (78' Pedri sv); Yamal 7, Olmo 6,5 (78' Merino sv), Baena 6 (84' Williams sv); Oyarzabal 7 (74' Ferran 6)

    La stella di Yamal torna a brillare, proprio nel momento più importante. Si procura il rigore e torna a far vedere gli spunti che lo avevano reso già da minorenne uno dei giocatori più forti e decisivi al Mondo. Di contro, Kylian Mbappé per la prima volta si spegne e con lui tutta la Francia e gli altri due tenori, Olise e Dembelé, totalmente annullati dal grande lavoro di Rodri e dei difensori spagnoli.

    Pedro Porro fa una partita monumentale, segnando anche il goal che chiude i conti. Disastrosa, invece, la partita di Digne, preferito ancora a Theo Hernandez ma totalmente in confusione sin da quando ha messo piede in campo, con il rigore causato come 'ciliegina' sulla torta.

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  • TABELLINO FRANCIA-SPAGNA

    Marcatori: 22' rig. Oyarzabal, 58' Porro

    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba (30' Lacroix), Digne (72' Hernandez); Tchouaméni, Rabiot (46' Koné); Dembélé, Olise (72' Cherki), Barcola (57' Doué); Mbappé. Ct. Deschamps

    SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro (84' Llorente), Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (78' Pedri); Yamal, Olmo (78' Merino), Baena (84' Williams); Oyarzabal (74' Ferran). Ct. de la Fuente

    Arbitro: Barton

    Ammoniti: Rabiot, Cucurella, Mbappé

    Espulsi: nessuno

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