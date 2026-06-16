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Koulibaly DembeléGetty/GOAL
Lelio Donato

Francia-Senegal, tutti gli incroci di una partita speciale: dalla madre di Dembelé al passato nelle Under di Koulibaly e Mbaye

Coppa del Mondo
Francia vs Senegal
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Senegal

Quella che apre i Mondiali delle due Nazionali non può essere una sfida come tutte le altre. Il Senegal ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia solo nel 1960. E gli incroci in campo saranno tantissimi.

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Sì, ci sono sfide che rappresentato molto più di una semplice partita di calcio anche quando si tratta della prima giornata di un Mondiale.

Questo ad esempio è il caso di Francia-Senegal ovvero la sfida che apre la rassegna iridata per entrambe le Nazionali. Ma rievoca anche il recente passato comune di due Paesi distanti eppure sempre così vicini.

Quello tra Senegal e Francia in realtà è un legame che non si è mai del tutto spezzato soprattutto nel calcio. Basti pensare che ben dieci giocatori dell'attuale rosa africana sono nati in Francia.

E alcuni di loro hanno addirittura vestito la maglia della Nazionale transalpina nelle selezioni giovanili. Per non parlare della stella assoluta della partita, ovvero Ousmane Dembelé, la cui madre ha origini senegalesi.

  • LA STORIA DI FRANCIA E SENEGAL

    Il Senegal è stato per secoli una delle tante colonie francesi nel continente africano. Da qui il fortissimo legame tra i due Paesi.

    I primi insediamenti della Francia in Senegal risalgono addirittura al 1626, anche se il Paese verrà ufficialmente sottratto agli olandesi nel 1677.

    Solo nel 1960 il Senegal dichiarerà l'indipendenza dalla Francia senza particolari spargimenti di sangue, a differenza di quanto avvenuto in altre colonie. Decisive furono le trattative condotte dal leader e intellettuale Léopold Sédar Senghor, che divenne il primo presidente.

    Le posizioni politiche assunte negli anni successivi dal Senegal sono sempre state filo-occidentali e comunque vicine a quelle transalpine. E la folta comunità senegalese è molto ben integrata in Francia.

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  • IL LEGAME NEL CALCIO E IL PRECEDENTE DEL 2002

    Anche la storica calcistica di Francia e Senegal dunque è sempre stata intrecciata.

    Per fare un esempio Patrick Vieira, ex centrocampista e oggi allenatore, è nato proprio a Dakar ma ha scelto di vestire la maglia dei Galletti con cui ha vinto tutto da giocatore. Lo stesso vale per l'ex terzino della Juventus, Patrice Evra o per Bacary Sagna.

    Quella di martedì 16 giugno peraltro non sarà la prima sfida ai Mondiali tra le due Nazionali che si erano già affrontate nel 2002 con un risultato decisamente a sorpresa.

    La Francia, allora campione del mondo in carica dopo il trionfo casalingo nel 1998, venne battuta per 1-0 dal Senegal. E sarebbe poi stata clamorosamente eliminata già al primo turno. La Nazionale transalpina chiusa il girone all'ultimo posto con un solo punto in tre partite.

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  • LE ORIGINI SENEGALESI DI DEMBELE

    Non c'è dubbio che uno dei giocatori più attesi nelle file della Francia sia Ousmane Dembelè.

    La stella del PSG ha appena conquistato per la seconda stagione consecutiva la Champions League e sogna un altro Pallone d'Oro dopo quello vinto al termine dell'anno scorso. Molto, ovviamente, passerà dai Mondiali.

    Dembelé è uno dei giocatori della rosa di Deschamps ad avere un fortissimo legame col Senegal, pur essendo nato in Francia. La madre dell'attaccante infatti è in parte senegalese e in parte della Mauritania, mentre il padre ha origini maliane, altro Paese africano.

    Dopo i Mondiali vinti nel 2018 con la Francia peraltro Dembelé aveva deciso di finanziare una moschea nella regione di Diaguily (sud della Mauritania, al confine col Senegal).

    Ferland Mendy, terzino del Real Madrid, come Dembelé difende i colori della Francia mentre suo cugino Edouard ha scelto il Senegal con cui ha già giocato i Mondiali quattro anni fa grazie alle origini della madre.

  • I GIOCATORI FRANCESI DEL SENEGAL

    Analizzando la rosa del Senegal infine è possibile trovare tanti calciatori che sono nati in Francia: addirittura dieci. E alcuni di loro hanno anche giocato nelle giovanili dei Galletti.

    Partiamo dai più famosi, ovvero Kalidou Koulibaly e Ibrahm Mbaye. L'ex difensore del Napoli è nato in Francia ma dopo aver collezionato undici presenze con la selezione Under 20 ha scelto il Senegal, di cui oggi è capitano e leader assoluto.

    Mbaye, diciottenne talento in forza al PSG, come Koulibaly ha giocato una manciata di gare con la Francia Under 20 ma disputerà i Mondiali 2026 col Senegal.

    Un percorso come detto molto simile a quello di tanti altri componenti della rosa di Thiaw: da Sarr a Niakate, fino ad Antoine Mendy. Tra i giocatori del Senegal nati in Francia inoltre troviamo Ndiaye, Pape Gueye, il portiere Diouf e Diaw.

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