Francia-Senegal, tutti gli incroci di una partita speciale: dalla madre di Dembelé al passato nelle Under di Koulibaly e Mbaye

Sì, ci sono sfide che rappresentato molto più di una semplice partita di calcio anche quando si tratta della prima giornata di un Mondiale.
Questo ad esempio è il caso di Francia-Senegal ovvero la sfida che apre la rassegna iridata per entrambe le Nazionali. Ma rievoca anche il recente passato comune di due Paesi distanti eppure sempre così vicini.
Quello tra Senegal e Francia in realtà è un legame che non si è mai del tutto spezzato soprattutto nel calcio. Basti pensare che ben dieci giocatori dell'attuale rosa africana sono nati in Francia.
E alcuni di loro hanno addirittura vestito la maglia della Nazionale transalpina nelle selezioni giovanili. Per non parlare della stella assoluta della partita, ovvero Ousmane Dembelé, la cui madre ha origini senegalesi.