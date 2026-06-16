Francia-Senegal, tutti gli incroci di una partita speciale: dalla madre di Dembelé al passato nelle Under di Koulibaly e Mbaye

Analizzando la rosa del Senegal infine è possibile trovare tanti calciatori che sono nati in Francia: addirittura dieci. E alcuni di loro hanno anche giocato nelle giovanili dei Galletti.

Partiamo dai più famosi, ovvero Kalidou Koulibaly e Ibrahm Mbaye. L'ex difensore del Napoli è nato in Francia ma dopo aver collezionato undici presenze con la selezione Under 20 ha scelto il Senegal, di cui oggi è capitano e leader assoluto.

Mbaye, diciottenne talento in forza al PSG, come Koulibaly ha giocato una manciata di gare con la Francia Under 20 ma disputerà i Mondiali 2026 col Senegal.

Un percorso come detto molto simile a quello di tanti altri componenti della rosa di Thiaw: da Sarr a Niakate, fino ad Antoine Mendy. Tra i giocatori del Senegal nati in Francia inoltre troviamo Ndiaye, Pape Gueye, il portiere Diouf e Diaw.