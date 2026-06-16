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France Senegal Mbappe OliseGetty Images
Marco Trombetta

Francia-Senegal 3-1, pagelle e tabellino: quando si sveglia Mbappé c'è poco da fare, Koulibaly regge un tempo, Mané sacrificato

Coppa del Mondo
Francia vs Senegal
Francia
Senegal

La Francia fatica nel primo tempo contro il Senegal, ma poi si sveglia e la porta a casa trascinata dal suo fenomeno Kylian Mbappé.

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Deschamps schiera contemporaneamente in campo tutti e quattro i suoi gioielli - Mbappé, Dembelé, Olise e Doué - ma la Francia fa una fatica immane ad imporro il proprio gioco e far girare bene il pallone.

Tanti gli errori tecnici dei Bleus, soprattutto dai giocatori inaspettati, su tutti Mbappé. Il numero 10 francese perde un pallone velenosissimo che porta alla ripartenza del Senegal conclusa col clamoroso palo di Jackson. E nel finale di primo tempo gli africani hanno un'occasione se possibile ancora più ghiotta, stavolta con Sarr, che poteva e doveva fare decisamente meglio.

Nel secondo tempo, però, cambia tutto. Rientra in campo un'altra Francia, ma soprattutto rientra in campo un altro Mbappè, un altro giocatore, con un altro piglio. Prima si prende un rigore, che però non gli viene concesso. Poi segna il 13° goal in 15 partite giocate ai Mondiali, raggiungendo Giroud a quota 57 reti in vetta alla classifica all-time dei migliori marcatori della Nazionale francese. Il Senegal, dal canto suo, perde tempi e misure. Il muro di Mendy regge fino a un certo punto, quello di Koulibaly crolla. Barcola entra e chiude la partita, riaperta solo momentaneamente al 95' dal 2008 del PSG Mbaye. Un minuto dopo, infatti, Mbappé fa capire chi è il vero fenomeno in campo. I goal ai Mondiali diventano 14 in 15 partite, staccato Giroud e primo posto tra i migliori marcatori di sempre della Francia.

  • PAGELLE FRANCIA-SENEGAL

    VOTI FRANCIA: Maignan 5,5; Koundé 6, Upamecano 6, Saliba 6,5, Theo Hernandez 6; Tchouameni 5,5, Rabiot 6,5; Olise 6,5, Doué 6, Mbappé 8; Dembelé 5,5 (80' Barcola 7)

    VOTI SENEGAL: Mendy 6,5; Diatta 6,5, Koulibaly 5,5, Niakhaté 6, Diouf 6; Camara 5,5 (76' Camara 6), I. Gueye 5,5 (84' Ndiaye sv), P. Gueye 6; Sarr 5,5 (75' Mbaye 7), Mané 5,5; Jackson 6,5 (84' Dieng sv) 

    Dopo un primo tempo dove sbaglia praticamente tutto, Mbappè si sveglia e gioca da fenomeno, trascinando la Francia. Sale di tono anche Olise, mentre Dembelé delude. Rabiot cresce alla distanza e fa l'assist per Barcola, Maignan ha colpe sul goal di Mbaye.

    Nel Senegal, Koulibaly fa un primo tempo pazzesco, ma poi non riesce più a tenere Mbappé. Troppo sacrificato Mané, più presente in fase difensiva che davanti. Jackson una spina nel fianco per la difesa della Francia. Mendy prova a tenere chiuso la porta finché può. Mbaye predestinato.

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  • TABELLINO FRANCIA-SENEGAL 3-1

    Marcatori: 66' Mbappé, 82' Barcola, 95' Mbaye, 96' Mbappé

    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Doué (87' Cherki), Mbappé; Dembelé (80' Barcola). CT. Deschamps

    SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara (75' Diarra), I. Gueye (88' Ciss), P. Gueye (84' Ndiaye); Sarr (75' Mbaye), Mané; Jackson (84' Dieng). CT. Thiaw

    Arbitro: Faghani

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

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