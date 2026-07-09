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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Francia-Marocco 2-0, pagelle e tabellino: Mbappé sbaglia un rigore ma poi si riscatta, Bounou miracoloso, Koné inesauribile, Dembelé la chiude, quanto manca Saibari

Coppa del Mondo
Francia vs Marocco
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La Francia domina e vince per 2-0 contro il Marocco centrando la qualificazione in semifinale. Mbappé prima si fa parare un rigore da Bounou, poi sblocca il risultato con l'ennesima magia.

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Partita senza storia a Boston dove la Francia batte per 2-0 il Marocco e vola in semifinale. I transalpini sprecano un rigore nel primo tempo quando impegnano varie volte un super Bounou. Ma nel secondo tempo Mbappé (ora capocannoniere solitario dei Mondiali) e Dembelé firmano la qualificazione.

La Francia domina e sfiora subito il vantaggio con un colpo di testa di Upamecano che da pochi passi trova la risposta di Bounou. Lo stesso Bounou ipnotizza Kylian Mbappé, che prima conquista e poi si fa parare il rigore.

Poco dopo è Doué a impegnare il portiere del Marocco, ancora bravissimo su conclusione da distanza ravvicinata. Mentre prima dell'intervallo Digne colpisce la parte alta della traversa.

La resistenza del Marocco viene piegata dopo un quarto d'ora della ripresa dal solito Mbappé che la mette sul secondo palo dove stavolta Bounou non può proprio arrivare. Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato da Dembelè. Nelle file degli africani pesa troppo l'assenza di Saibari anche perché la scelta di non schierare Rahimi dal 1' non paga.

  • PAGELLE FRANCIA-MAROCCO

    Kone (6.5) dominatore a centrocampo mentre Rabiot (6) non brilla, Dembelé (7) chiude la partita ma il protagonista è ancora Mbappé (7) che sbaglia un rigore e poi si inventa il goal del vantaggio.


    Bounou (7.5) è il migliore in campo, Hakimi (6.5) lotta come può, Mazraoui (4.5) ingenuo sul rigore, soffre anche Salah Eddine (5), stavolta delude Bouaddi (5.5), malissimo El Khannouss (5) e Talbi (5).


    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan 6; Kounde 6.5 (87' Malo Gusto sv), Upamecano 6, Saliba 6, Digne 6.5; Kone 6.5 (70' Zaire-Emery 6), Rabiot 6; Dembele 7, Olise 6, Doue 6.5 (78' Barcola sv); Mbappe 7 (77' Mateta sv). Ct. Deschamps 


    MAROCCO (4-2-3-1):Bounou 7.5; Hakimi 6.5, Diop 5.5, Mazraoui 4.5, Salah Eddine 5 (74' El Ouahdi sv); El Aynaoui 6, Bouaddi 5.5 (63' Amrabat 6); Diaz 6.5 (74' Yassine sv), Ounahi 6, Talbi 5 (85' Sbai sv); El Khannouss 5 (63' Rahimi 6). Ct. Ouahbi 

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  • TABELLINO FRANCIA-MAROCCO

    FRANCIA-MAROCCO 2-0

    Marcatori: 60' Mbappé, 66' Dembelé

    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan 6; Kounde 6.5 (87' Malo Gusto sv), Upamecano 6, Saliba 6, Digne 6.5; Kone 6.5 (70' Zaire-Emery 6), Rabiot 6; Dembele 7, Olise 6, Doue 6.5 (78' Barcola sv); Mbappe 7 (77' Mateta sv). Ct. Deschamps 

    MAROCCO (4-2-3-1):Bounou 7.5; Hakimi 6.5, Diop 5.5, Mazraoui 4.5, Salah Eddine 5 (74' El Ouahdi sv); El Aynaoui 6, Bouaddi 5.5 (63' Amrabat 6); Diaz 6.5 (74' Yassine sv), Ounahi 6, Talbi 5 (85' Sbai sv); El Khannouss 5 (63' Rahimi 6). Ct. Ouahbi 

    Arbitro: Tello (Argentina)

    Ammoniti: Diop

    Note: al 28' Bounou para rigore a Mbappé

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