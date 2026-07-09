Francia-Marocco 2-0, pagelle e tabellino: Mbappé sbaglia un rigore ma poi si riscatta, Bounou miracoloso, Koné inesauribile, Dembelé la chiude, quanto manca Saibari

Partita senza storia a Boston dove la Francia batte per 2-0 il Marocco e vola in semifinale. I transalpini sprecano un rigore nel primo tempo quando impegnano varie volte un super Bounou. Ma nel secondo tempo Mbappé (ora capocannoniere solitario dei Mondiali) e Dembelé firmano la qualificazione.
La Francia domina e sfiora subito il vantaggio con un colpo di testa di Upamecano che da pochi passi trova la risposta di Bounou. Lo stesso Bounou ipnotizza Kylian Mbappé, che prima conquista e poi si fa parare il rigore.
Poco dopo è Doué a impegnare il portiere del Marocco, ancora bravissimo su conclusione da distanza ravvicinata. Mentre prima dell'intervallo Digne colpisce la parte alta della traversa.
La resistenza del Marocco viene piegata dopo un quarto d'ora della ripresa dal solito Mbappé che la mette sul secondo palo dove stavolta Bounou non può proprio arrivare. Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato da Dembelè. Nelle file degli africani pesa troppo l'assenza di Saibari anche perché la scelta di non schierare Rahimi dal 1' non paga.