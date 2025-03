Francia-Italia Under 19 dove vederla: Sito FIGC, Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prosegue il percorso dell'Italia Under 19 verso l'Europeo: gli azzurrini sfidano la Francia, dove seguire il match.

Dopo aver affrontato Lettonia e Spagna, l'Italia Under 19 se la vedrà con i pari età della Francia.

Si tratta della terza e ultima partita dell'Elite Round di qualificazione alla fase finale dell'Europeo, in programma a giugno in Romania: due pareggi per gli azzurrini, costretti a vincere e a sperare in un risultato negativo della Spagna.

La squadra allenata da Alberto Bollini aveva chiuso al primo posto il girone nella fase iniziale.

Di seguito dove vedere Francia-Italia Under 19.