Francia-Italia 1-1, pagelle e tabellino: figurone Azzurro a Saint-Denis, Donnarumma fenomeno, Bastoni ritrovato

Un’Italia coraggiosa, spavalda, con qualità. Gli Azzurri “rovinano” l’esordio casalingo di Zinedine Zidane con la Francia, strappando un meritatissimo pari allo Stade de France. A Olise risponde Bastoni, Donnarumma e compagni volano a quota 4 nel girone 1 della Lega A di Nations League.

Pronti, via: ti aspetteresti la Francia, la prima chance la crea l’Italia. Gran lancio di Frattesi per Seba Esposito, il cui cross taglia l’area e trova Kean. Da ottima posizione, però, il calciatore del Como spreca calciando addosso a Maignan, che salva Zidane.

Lo spavento corto fa prendere possesso del gioco alla Francia, che comunque si ritrova di fronte un’Italia attenta e ambiziosa. La risolutezza Azzurra è un problema non da poco per Olise e compagni, la cui prima conclusione arriva al 23esimo: Dembelè trova la deviazione di Esposito in calcio d’angolo.

Passano i minuti, ma la Francia non penetra e, anzi, continua a rischiare: a quattro minuti dal termine del primo tempo, Frattesi sfiora nuovamente il vantaggio, sfruttando la sponda di Pio Esposito, la deviazione di Jacquet in corner protegge la porta di Maignan. All’intervallo si va a riposo in perfetto equilibrio.

Quella che esce dagli spogliatoi, però, è un’altra Francia. La squadra di Zidane prende subito il centro del ring, collezionando un paio di enormi occasioni, entrambi disinnescate da Gigio Donnarumma. Il portiere dell’Italia è prodigioso su un tiro da fuori di Douè, dicendo incredibilmente di no anche al tap-in a botta sicura di Dembelè. Poi ci prova anche Olise: ancora Donnarumma toglie ancora il vantaggio francese dalla porta. La resistenza italiana dura poco: al decimo Fagioli stende Cherki al limite dell’area. La punizione che ne segue è un gioiello che Michael Olise incastona sotto l’incrocio dei pali, con Donnarumma stavolta immobile per l’1-0 transalpino.

Il goal della Francia sembra mandare mentalmente al tappeto la squadra di Mancini, con la squadra di Zidane che inizia la gestione. Dal nulla, però, gli Azzurri riescono a reagire: Bastoni va in aggressione alta su Da Cunha, lo scippa del pallone e con la Francia letteralmente spezzata in due, firma il pari battendo Maignan: a Saint Denis è 1-1.

La partita si apre a ogni soluzione: la Francia prova a costruire, l’Italia gioca (bene) di rimessa. Donnarumma mette giù un altro paio di grandi interventi: su Rabiot il primo, su Camavinga il secondo. Pochi istanti dopo, Zidane resta in dieci uomini: Upamecano trattiene Kean, prendendosi il secondo giallo nello spazio di seicento secondi.

L’Italia prende coraggio, Vergara entra e dalla panchina spaventa i tifosi francesi. Nel recupero, però, è sempre Gigio Donnarumma a salvare gli Azzurri, con un intervento prodigioso su Camavinga. Al triplice fischio, è 1-1 il punteggio finale: un pareggio dolce per Mancini, che sicuramente porta a casa anche l’orgoglio di una prestazione piena di qualità.