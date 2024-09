Francia-Italia 1-0 dopo 14 secondi, cosa è successo? L'errore di Di Lorenzo per l'incredibile vantaggio

Francia vs Italia

Inizio da incubo per l'Italia al Parco dei Principi: grave errore di Di Lorenzo e Barcola porta in vantaggio la Francia dopo 14 secondi.

Avvio semplicemente da incubo per l'Italia nella gara d'esordio in Nations League che gli Azzurri stanno disputando al Parco dei Principi, in casa della Francia.

La Nazionale di Luciano Spalletti, come già successo a Euro 2024 contro l'Albania, è andata sotto dopo una manciata di secondi, certificando un approccio horror alla sfida.

Alla squadra di Didier Deschamps sono infatti bastati soltanto 14 secondi per sbloccare il risultato, approfittando di una dormita colossale dell'Italia.