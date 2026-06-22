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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Francia-Iraq a rischio per maltempo? Cosa dice il protocollo dei Mondiali in caso di temporali e quando può riprendere la partita

Coppa del Mondo
Francia vs Iraq
Francia
Iraq

Come già accaduto la scorsa estate durante il Mondiale per Club, c'è il rischio che le partite vengano sospese a lungo in caso di allerta temporali: cosa dice il protocollo negli Stati Uniti.

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Il maltempo irrompe ai Mondiali.

Come già avvenuto varie volte la scorsa estate durante il Mondiale per Club, giocato sempre negli USA, le partite possono essere interrotte a lungo a causa dell'allerta fulmini.

La prima gara interrotta è Francia-Iraq, in programma al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Sulla zona infatti per l'orario della partita erano previsti forti temporali.

In quel caso il protocollo rigidissimo che viene adottato negli USA obbliga l'arbitro a interrompere la sfida per mezz'ora. Ma lo stop potrebbe essere molto più lungo.

  • FRANCIA-IRAQ A RISCHIO SOSPENSIONE? IL MOTIVO

    Ma perché Francia-Iraq è stato sospesa al termine del primo tempo?

    Le previsioni meteo su Philadelphia, sede della gara valida per la seconda giornata del Gruppo I, non promettevano nulla di buono.

    Erano annunciati possibili temporali anche molto forti nella zona della partita. Cosa che ha portato alla sospensione della partita.

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  • COSA DICE IL PROTOCOLLO MALTEMPO NEGLI USA

    Lo stop a Francia-Iraq è stato automatico in base al rigido protocollo che vige negli USA in caso di maltempo.

    La procedura d'emergenza, che si chiama Seek Cover Control, prevede l'immediata sospensione quando viene rivelato un fulmine entro un raggio di 12.7 km dal luogo dell'evento.

    A decidere se fermare o meno la gara non è l'arbitro di turno ma direttamente il sistema di sicurezza che viene supportato da radar e sistemi di monitoraggio meteorologico in tempo reale.

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  • QUANTO DURA LA SOSPENSIONE

    La sospensione prevista dal protocollo dura almeno 30 minuti, i giocatori delle squadre rientrano negli spogliatoi mentre i tifosi sugli spalti trovano riparo all'interno dello stadio di turno.

    In quel caso lo speaker annuncia ufficialmente la sospensione della gara e sui maxi-schermi compare l'allerta "Seek Cover Now – Dangerous Weather Approaching".

    Il protocollo scatta in caso di fulmini, ma anche in per alluvioni o tornado che colpiscono frequentemente alcune città statunitensi come Huston e New Orleans.

    Ma quando può riprendere la partita? Per tornare in campo bisogna aspettare che passi mezz'ora dall'ultimo fulmine rivelato nel raggio di circa 13 km dal luogo dell'incontro.

    Chelsea-Benfica, gara del Mondiale per Club 2025, ad esempio era durata in totale più di quattro ore e mezza a causa di una lunghissima sospensione.


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