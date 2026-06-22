Il maltempo irrompe ai Mondiali.
Come già avvenuto varie volte la scorsa estate durante il Mondiale per Club, giocato sempre negli USA, le partite possono essere interrotte a lungo a causa dell'allerta fulmini.
La prima gara interrotta è Francia-Iraq, in programma al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Sulla zona infatti per l'orario della partita erano previsti forti temporali.
In quel caso il protocollo rigidissimo che viene adottato negli USA obbliga l'arbitro a interrompere la sfida per mezz'ora. Ma lo stop potrebbe essere molto più lungo.