Il maltempo rischia di irrompere ai Mondiali.
Come già avvenuto varie volte la scorsa estate durante il Mondiale per Club, giocato sempre negli USA, le partite potrebbero essere interrotte a lungo a causa dell'allerta fulmini.
A rischio ci sarebbe Francia-Iraq, gara in programma Lincoln Financial Field di Philadelphia. Sulla zona infatti per l'orario della partita sono previsti possibili temporali.
In quel caso il protocollo rigidissimo che viene adottato negli USA obbligherebbe l'arbitro a interrompere Francia-Iraq almeno per mezz'ora. Ma lo stop potrebbe essere molto più lungo.