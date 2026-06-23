Francia-Iraq 3-0, pagelle e tabellino: Mbappé aggancia Klose, Dembélé si sblocca in una gara sospesa e durata più di 4 ore

Più di 4 ore, gara sospesa e poi regolarmente portata a termine. Per la prima volta in questo Mondiale si gioca in due spezzoni, come accaduto più volte nel Mondiale per Club di un anno fa. E alla fine la Francia dilaga sull'Iraq.

Finisce 3-0 per la nazionale di Didier Deschamps, che si qualifica matematicamente con un turno d'anticipo ai sedicesimi assieme alla Norvegia, a sua volta vincente sul Senegal.

La Francia, come previsto, fa la partita e trova il vantaggio molto presto col solito Kylian Mbappé, che sblocca il risultato con un gran sinistro e firma il suo quindicesimo goal nella fase finale dei Mondiali. Ovvero solo tre in meno del recordman Messi. I Bleus però non riescono a dilagare, anche perché l'Iraq si difende basso e con grande ordine.

Verso la fine del primo tempo si scatena però un acquazzone, con tanto di fulmini, che da protocollo non fa ricominciare la partita dopo l'intervallo. Alla fine si rimane fermi per un paio d'ore circa, prima che le squadre tornino in campo per portare a termine il match.

Alla fine il secondo tempo è a senso unico e la Francia chiude i conti. Ancora Mbappé approfitta di un allucinante errore della difesa irachena su un rinvio dal fondo e trova il raddoppio, servito da Dembélé, raggiungendo Miro Klose a quota 16 nella classifica marcatori all time dei Mondiali: che risposta a Leo Messi.

Olise colpisce una traversa con uno scavetto e così è Dembélé a firmare il tris con un destro incrociato, sbloccandosi alla seconda partita.

La Francia è dunque in vetta assieme alla Norvegia, a punteggio pieno, con sei punti in due partite. E all'ultima giornata si giocherà il primato del girone proprio contro Haaland e compagni.