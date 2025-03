Dopo l'andata in Croazia, la partita di ritorno sarà in casa della Francia: 90 minuti per decidere chi andrà in semifinale di Nations League.

Uno dei quarti di finale di Nations League più belli è quello tra Francia e Croazia; che poco meno di sette anni fa giocavano la finale del Mondiale 2018, vinto dalla squadra di Deschamps. Il commissario tecnico francese è ancora alla guida della Nazionale, esattamente come sull'altra panchina c'è ancora Dalic. Dopo la partita di andata giocata in Croazia, il ritorno sarà in Francia, allo Stade de France. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito dove vedere la partita e le probabili formazioni.