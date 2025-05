Francesco Calvo lascia la Juventus: dimissioni a fine stagione e futuro all’Aston Villa, scossone nella dirigenza bianconera

Il dirigente lascia la Juventus a fine stagione e va in Premier League. Scossone nella dirigenza bianconera, si apre una fase di riorganizzazione.

Francesco Calvo, dirigente apicale della Juventus e attualmente Managing Director Revenue & Football Development, lascerà il club al termine della stagione.

La notizia, confermata da più fonti tra cui Calciomercato.com e Sky Sport, rappresenta un colpo di scena nei quadri dirigenziali bianconeri e apre a profondi cambiamenti nella governance del club.

Le dimissioni di Calvo arrivano in un momento particolarmente delicato per la Juventus, impegnata nella corsa alla qualificazione in Champions League e alla ricerca di uno sponsor di maglia.

Calvo è pronto a trasferirsi in Inghilterra, dove entrerà a far parte dell’Aston Villa, occupandosi delle aree non sportive del club.

Si chiude così la sua seconda esperienza alla Continassa, mentre la società si trova ora di fronte alla necessità di riorganizzare i vertici dirigenziali e ridefinire gli equilibri interni.