Fotomontaggio di Gudmundsson con la maglia dell'Inter, Zangrillo: "Col caldo e l'intelligenza artificiale..."

Il presidente del Genoa commenta con ironia un fotomontaggio col suo gioiello in maglia Inter, a cui è da tempo accostato.

Che Albert Gudmundsson faccia da tempo gola all'Inter per rinforzare il reparto offensivo non è un mistero, nonostante la presa di posizione del presidente Giuseppe Marotta che molto diplomaticamente ha negato un interesse nei confronti dell'islandese.

Un innesto bloccato dall'affollamento che in questo momento vige nell'attacco nerazzurro: dal Monza è tornato Valentin Carboni che però ora è vicinissimo al Marsiglia, da cui ha fatto rientro Joaquin Correa; senza dimenticare Marko Arnautovic, per il quale al momento non ci sono offerte in arrivo.

Senza queste cessioni l'affare Gudmundsson non potrebbe sbloccarsi, col rischio concreto di vedere l'islandese altrove o ancora al Genoa: ipotesi, quest'ultima, che farebbe decisamente piacere al presidente del 'Grifone', Alberto Zangrillo.