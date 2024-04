Formazioni Viktoria Plzen-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Chory, Beltran, Nico Gonzalez e Milenkovic

Trasferta ceca per la Fiorentina, di scena sul campo del Viktoria Plzen nell'andata dei quarti di Conference League.

È tempo di Conference League per la Fiorentina, pronta a tornare in campo dopo la delusione del k.o. di misura rimediato all'Allianz Stadium contro la Juventus: per i ragazzi di Italiano c'è l'ostacolo Viktoria Plzen da affrontare nell'andata dei quarti di finale.

Squadra ceca capace di chiudere la fase a gironi con sei vittorie su altrettanti incontri disputati, per poi eliminare gli svizzeri del Servette agli ottavi: 0-0 in entrambe le gare e successo arrivato ai calci di rigore.

Dopo aver vinto il Gruppo F con 12 punti all'attivo, la Fiorentina ha eliminato il Maccabi Haifa agli ottavi: scoppiettante successo per 3-4 in trasferta, seguito dall'1-1 del ritorno che ha sancito la qualificazione tra le migliori otto del torneo.