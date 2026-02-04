Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Orban VeronaGetty Images
Lelio Donato

Probabili formazioni Verona-Pisa, chi gioca titolare: le ultime su Perilli, Montipò, Sarr, Orban, Meister, Durosinmi e Moreo

Delicatissimo incrocio al 'Bentegodi' nell'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A: chi gioca titolare e le ultime sulle formazioni di Verona-Pisa.

Pubblicità

La ventiquattresima giornata di Serie A si apre con Verona-Pisa, incrocio da brividi in chiave salvezza.

Le due squadre sono infatti appaiate in coda alla classifica, entrambe con quattordici punti. Ed entrambe hanno cambiato allenatore da qualche giorno.

Gli scaligeri hanno esonerato Paolo Zanetti affidando la panchina al tecnico della Primavera Sammarco, mentre su quella dei toscani c'è Hiljemark al posto di Alberto Gilardino.

Ma chi gioca titolare Verona-Pisa di venerdì 6 febbraio? Quali saranno le scelte dei nuovi allenatori per l'anticipo di campionato?

  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Sammarco non avrà a disposizione Sarr squalificato, al suo posto in attacco ci sarà Mosquera accanto a Orban. Perilli ancora favorito su Montipò in porta, ballottaggio Serdar-Harroui in mezzo al campo.

    VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola, Serdar, Lovric, Bernede, Frese; Mosquera, Orban. All. Sammarco.


    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Hiljemark potrebbe confermare Bozhinov e dare subito un'opportunità all'altro nuovo acquisto Loyola. Moreo dovrebbe partire dalla panchina: in attacco Meister con Durosinmi.

    PISA (3-4-1-2: Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni; Meister, Durosinmi. All. Hiljemark.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI VERONA

    SQUALIFICATI

    • Sarr

    INFORTUNATI

    • Akpa-Akpro
    • Belghali
    • Bella-Kotchap
    • Gagliardini
    • Suslov

  • INDISPONIBILI PISA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Albiol
    • Cuadrado
    • Denoo
    •  Semper
    • Vural
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Pisa crest
Pisa
PIS
0