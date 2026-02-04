Probabili formazioni Verona-Pisa, chi gioca titolare: le ultime su Perilli, Montipò, Sarr, Orban, Meister, Durosinmi e Moreo

La ventiquattresima giornata di Serie A si apre con Verona-Pisa, incrocio da brividi in chiave salvezza.
Le due squadre sono infatti appaiate in coda alla classifica, entrambe con quattordici punti. Ed entrambe hanno cambiato allenatore da qualche giorno.
Gli scaligeri hanno esonerato Paolo Zanetti affidando la panchina al tecnico della Primavera Sammarco, mentre su quella dei toscani c'è Hiljemark al posto di Alberto Gilardino.
Ma chi gioca titolare Verona-Pisa di venerdì 6 febbraio? Quali saranno le scelte dei nuovi allenatori per l'anticipo di campionato?