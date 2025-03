Formazioni Verona-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Tengstedt, Suslov, Pellegrino, Djuric, Man e Bonny

Verona e Parma si sfidano al Bentegodi nel penultimo posticipo della trentesima giornata di Serie A: le scelte di Zanetti e Chivu.

Una cerca lo scatto salvezza, l'altra l'avvicinamento in classifica. Verona e Parma si sfidano al Bentegodi, nel penultimo posticipo della trentesima giornata di Serie A, nell'ennesimo scontro diretto importantissimo della parte bassa del campionato.

Il Verona ha 29 punti, 6 in più rispetto ai 23 dell'Empoli terzultimo, e vincendo ipotecherebbe di fatto la permanenza in A anche per la prossima stagione; il Parma è a quota 25 e, con un successo quest'oggi, si porterebbe a -1 in classifica proprio dall'Hellas.

La gara d'andata si è giocata al Tardini lo scorso 15 dicembre e ha visto il Verona imporsi per 3-2: vantaggio veneto con Coppola, pareggio di Sohm, altro scatto firmato Sarr-Mosquera e inutile secondo goal parmense firmato sempre da Sohm al 90'.

Come scenderanno in campo Verona e Parma nella gara delle 18.30? Le scelte di formazione di Paolo Zanetti e Cristian Chivu.