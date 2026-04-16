Probabili formazioni Verona-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, Tomori e Orban

Dimenticare il disastro contro l'Udinese e, in generale, le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro giornate di campionato: questo è il diktat del Milan, in crisi nera dopo il clamoroso ko interno contro l'Udinese.
I rossoneri di Massimiliano Allegri vanno in casa del Verona, formazione che sta decisamente peggio: la squadra di Paolo Sammarco è ultima e, ormai, quasi senza speranze di raggiungere la salvezza.
Chi gioca Verona-Milan, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A e in programma domenica 19 aprile con calcio d'inizio alle 15? Le scelte di formazione di Sammarco e Allegri.