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leao pulisic milan 2025 26 esultano 2 1Getty
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Verona-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, Tomori e Orban

Serie A
Hellas Verona vs Milan
Hellas Verona
Milan

Il Milan vuole dimenticare il disastro contro l'Udinese in casa di un Verona ormai quasi retrocesso: le scelte di formazione di Paolo Sammarco e Massimiliano Allegri per la sfida del Bentegodi.

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Dimenticare il disastro contro l'Udinese e, in generale, le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro giornate di campionato: questo è il diktat del Milan, in crisi nera dopo il clamoroso ko interno contro l'Udinese.

I rossoneri di Massimiliano Allegri vanno in casa del Verona, formazione che sta decisamente peggio: la squadra di Paolo Sammarco è ultima e, ormai, quasi senza speranze di raggiungere la salvezza.

Chi gioca Verona-Milan, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A e in programma domenica 19 aprile con calcio d'inizio alle 15? Le scelte di formazione di Sammarco e Allegri.

  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Nel Verona la novità è il rientro nell'undici titolare di Orban dopo la panchina contro il Torino: con lui Bowie in attacco. Belghali confermato a sinistra, Suslov torna dopo la squalifica ma parte dalla panchina, ancora indisponibili sia Bella-Kotchap che Lovric.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyekoge, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco

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  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Fallito l'esperimento del 4-3-3 contro l'Udinese, Allegri torna all'antico riproponendo il "solito" 3-5-2 stagionale. Tomori torna così titolare, mentre Athekame va in panchina. Davanti è favorita la coppia formata da Pulisic e Leao, ma anche Nkunku spera in una chance dall'inizio. Gabbia è ok e spera di riprendersi il posto al centro della difesa: De Winter rischia.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri


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  • INDISPONIBILI VERONA

    INFORTUNATI

    Bella-Kotchap

    Lovric

    Serdar


    SQUALIFICATI

    Nessuno

  • INDISPONIBILI MILAN

    INFORTUNATI

    Nessuno


    SQUALIFICATI

    Nessuno

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