Probabili formazioni Verona-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, Tomori e Orban

Fallito l'esperimento del 4-3-3 contro l'Udinese, Allegri torna all'antico riproponendo il "solito" 3-5-2 stagionale. Tomori torna così titolare, mentre Athekame va in panchina. Davanti è favorita la coppia formata da Pulisic e Leao, ma anche Nkunku spera in una chance dall'inizio. Gabbia è ok e spera di riprendersi il posto al centro della difesa: De Winter rischia.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri



