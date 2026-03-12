Goal.com
Claudio D'Amato

Formazioni Verona-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Orban, Bella-Kotchap, Suslov, Baldanzi, Norton-Cuffy, Vitinha e Colombo

Le ultime sulle formazioni di Verona-Genoa, lunch match della ventinovesima giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina al Bentegodi.

Il Verona, grazie al colpaccio di Bologna, ha inaspettatamente visto riaccendersi - seppur flebilmente - le proprie speranze salvezza.

L'importanza dell'impresa compiuta al Dall'Ara verrà misurata dal lunch match domenicale della ventinovesima giornata di Serie A contro il Genoa, rivale dell'Hellas per evitare la retrocessione ma naturalmente ben più avanti in classifica rispetto agli scaligeri, nonché col morale a mille per il successo ottenuto sulla Roma.

Chi gioca titolare Verona-Genoa? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.

  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Bowie e Orban guidano l'attacco del Verona, mentre Suslov spera in una maglia da titolare ed insidia Harroui. Frese braccetto, out - tra gli altri - Bella-Kotchap e Serdar.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco.

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Baldanzi in dubbio, recuperato Norton-Cuffy: l'inglese, però, dovrebbe accomodarsi in panchina. Si va verso il ripristino della coppia offensiva Colombo-Vitinha. Masini fuori per squalifica.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Messias, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI VERONA-GENOA

    INDISPONIBILI VERONA

    Bella-Kotchap (infortunato)

    Bernede (infortunato)

    Lirola (infortunato)

    Lovric (infortunato)

    Serdar (infortunato)

    Slotsager (infortunato)

    INDISPONIBILI GENOA

    Baldanzi (infortunato)

    Masini (squalificato)

    Siegrist (infortunato)

  • DOVE VEDERE VERONA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Verona-Genoa sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, ma chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà vederla anche su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

