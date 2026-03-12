Formazioni Verona-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Orban, Bella-Kotchap, Suslov, Baldanzi, Norton-Cuffy, Vitinha e Colombo

Il Verona, grazie al colpaccio di Bologna, ha inaspettatamente visto riaccendersi - seppur flebilmente - le proprie speranze salvezza.
L'importanza dell'impresa compiuta al Dall'Ara verrà misurata dal lunch match domenicale della ventinovesima giornata di Serie A contro il Genoa, rivale dell'Hellas per evitare la retrocessione ma naturalmente ben più avanti in classifica rispetto agli scaligeri, nonché col morale a mille per il successo ottenuto sulla Roma.
Chi gioca titolare Verona-Genoa? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.