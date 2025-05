Formazioni Venezia-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Renato Veiga, Thuram, Vlahovic, Kolo Muani e Nicolussi Caviglia

A Venezia è sfida tra Champions e salvezza: ancora problemi in difesa per Tudor, le scelte per il match decisivo.

Negli ultimi novanta minuti dove Venezia e Juventus si giocano tutto; la squadra di Eusebio Di Francesco deve vincere per sperare di non retrocedere in Serie B mentre i bianconeri hanno il futuro nelle proprie mani.

Con un successo infatti, la Juventus sarebbe sicura del quarto posto e quindi di disputare la Champions nella prossima stagione, traguardo importantissimo per i bianconeri che vogliono salvare almeno in campionato la stagione.

Un'assenza importante per il Venezia mentre la Juve deve fare i conti ancora con qualche problemino soprattutto in difesa. Le scelte dei due allenatori per la sfida decisiva. Di seguito le probabili formazioni di Venezia-Juventus con il punto sugli indisponibili. Il match è in programma domenica sera alle 20:45, in contemporanea con le altre cinque partite.