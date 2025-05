Formazioni Venezia-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Kike Perez, Fila, Oristanio, Pongracic, Ndour e Kean

Venezia vs Fiorentina

Le ultime sulle formazioni di Venezia-Fiorentina: chi gioca titolare e chi va in panchina al 'Penzo' nella sfida della 36ª giornata di Serie A.

L’uscita dalla Conference League per mano del Betis obbliga la Fiorentina ad accelerare in Serie A per evitare di restare fuori dalle competizioni europee nella prossima stagione.

La formazione di Palladino è di scena sul campo del Venezia penultimo in classifica, che a 270 minuti dalla fine del campionato punta al sorpasso su Lecce ed Empoli per evitare la retrocessione, già certa per il Monza.

Il Venezia cercherà di sfruttare il fattore campo del 'Penzo', dove ha ottenuto 17 dei 26 punti finora conquistati, e di bissare l’unica vittoria del 2025, ottenuta un mese fa contro il Monza.

L'articolo prosegue qui sotto

La Fiorentina, dalla sconfitta contro la Roma, guarda al Bolognasconfitto dal Milan e prossimo avversario nello scontro diretto al ‘Franchi’. La squadra di Palladino deve anche invertire un trend negativo in trasferta, con sei sconfitte nelle ultime dieci partite esterne (peggio solo Empoli e Monza), e nei confronti diretti in Veneto, dove in tredici sfide ha raccolto otto sconfitte (le ultime quattro consecutive) e solo quattro vittorie.

Chi gioca titolare Venezia-Fiorentina? Chi va in panchina? Le ultime sulle due formazioni e le scelte di Eusebio Di Francesco e Raffaele Palladino.