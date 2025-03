Formazioni Venezia-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Oristanio, Fila, Dallinga, Odgaard, Fabbian e Orsolini

Il Bologna cerca punti Champions, Venezia chiamato a vincere per non perdere le speranze salvezza: le scelte di Di Francesco e Italiano.

Non è un testacoda, ma poco ci manca. Al Penzo, in una delle due partite delle 15 (l'altra è Como-Empoli), si sfidano Venezia e Bologna, ovvero la penultima e la quarta formazione della classifica di Serie A.

Il Venezia ha bloccato diverse big prima della sosta, dalla Juventus al Napoli passando per Atalanta e Lazio. Il Bologna, invece, è prepotentemente tornato in corsa per la Champions League e ora sta vivendo il grande sogno per il secondo anno di fila.

Come si schiereranno in campo Venezia e Bologna? Le scelte di formazione dei due allenatori, Eusebio Di Francesco da una parte e Vincenzo Italiano dall'altra.