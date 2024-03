Formazioni Udinese-Salernitana e Torino-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Ebosele, Dia, Masina e Kayode

Non solo Monza-Roma nel sabato di Serie A: spazio anche per Udinese-Salernitana e Torino-Fiorentina.

Il sabato della ventisettesima giornata di Serie A ci porta in dote tre partite: oltre a Monza-Roma, in programma alle ore 18 all'U-Power Stadium, c'è spazio anche per altre due partite.

Si parte alle 15 con l'Udinese che ospita la Salernitana al 'Bluenergy Stadium': campani sempre più inguaiati in fondo alla classifica, dove i punti di distacco dal quartultimo posto sono ora sette; per i friulani l'opportunità di allungare sulla zona calda in caso di successo.

A chiudere la giornata sarà la sfida tra il Torino di Juric e la Fiorentina di Italiano: granata reduci da due sconfitte consecutive che li hanno allontanati dai piazzamenti europei, viola con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria contro la Lazio per riavvicinarsi alla zona Champions.