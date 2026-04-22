Probabili formazioni Torino-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Bastoni, Dumfries, Bisseck, Adams, Zapata e Kulenovic

La finale di Coppa Italia è stata conquistata. E ora l'Inter va a caccia dello Scudetto, il secondo in tre anni dopo il secondo posto dello scorso campionato al termine del testa a testa contro il Napoli.
La formazione nerazzurra va all'Olimpico Grande Torino contro i granata, virtualmente salvi con diverse giornate d'anticipo al termine di un torneo comunque sofferto e a tratti mediocre.
Chi gioca titolare Torino-Inter, gara in programma domenica 26 aprile con calcio d'inizio alle 18? Le scelte di formazione di Roberto D'Aversa e Cristian Chivu.