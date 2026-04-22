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Lautaro Martinez protesteGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Torino-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Bastoni, Dumfries, Bisseck, Adams, Zapata e Kulenovic

Serie A
Torino vs Inter
Torino
Inter

Sempre più vicina allo Scudetto e in finale di Coppa Italia, l'Inter affronta il Torino in casa sua: le scelte di formazione di Roberto D'Aversa e Cristian Chivu.

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La finale di Coppa Italia è stata conquistata. E ora l'Inter va a caccia dello Scudetto, il secondo in tre anni dopo il secondo posto dello scorso campionato al termine del testa a testa contro il Napoli.

La formazione nerazzurra va all'Olimpico Grande Torino contro i granata, virtualmente salvi con diverse giornate d'anticipo al termine di un torneo comunque sofferto e a tratti mediocre.

Chi gioca titolare Torino-Inter, gara in programma domenica 26 aprile con calcio d'inizio alle 18? Le scelte di formazione di Roberto D'Aversa e Cristian Chivu.

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    D'Aversa conferma Simeone e Adams davanti, panchina per Kulenovic, mentre è ancora rinviato il rientro in campo di Zapata. In difesa torna Ismajli dalla squalifica: a fargli spazio può essere uno tra Maripan ed Ebosse. Pedersen è in vantaggio su Lazaro, Casadei su Prati.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa

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  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Inter ancora priva di Lautaro Martinez: torna titolare Pio Esposito, che dopo la panchina iniziale col Como farà coppia con Thuram scalzando così Bonny. Bastoni al momento è ancora out ma riprendersi il posto in difesa, da capire le condizioni di Bisseck in chiave partita, mentre Dumfries giocherà a destra nonostante non sia al 100%.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.

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  • INDISPONIBILI TORINO

    INFORTUNATI

    -Aboukhlal

    -Zapata


    SQUALIFICATI

    -Nessuno

  • INDISPONIBILI INTER

    INFORTUNATI

    Lautaro Martinez


    SQUALIFICATI

    Nessuno

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