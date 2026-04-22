Probabili formazioni Torino-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Bastoni, Dumfries, Bisseck, Adams, Zapata e Kulenovic

D'Aversa conferma Simeone e Adams davanti, panchina per Kulenovic, mentre è ancora rinviato il rientro in campo di Zapata. In difesa torna Ismajli dalla squalifica: a fargli spazio può essere uno tra Maripan ed Ebosse. Pedersen è in vantaggio su Lazaro, Casadei su Prati.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa