Formazioni Torino-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Calafiori, El Azzouzi, Lovato, Orsolini e Sanabria

Le formazioni di Torino-Bologna, anticipo della 35ª giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina.

Il programma della 35ª giornata di Serie A si apre all'Olimpico Grande Torino, dove i granata ricevono un Bologna vicino all'approdo in Champions.

I felsinei hanno già tagliato il traguardo della qualificazione europea, ma ora vogliono apporre la più classica delle ciliegine su una torta super centrando un posto nel torneo continentale di maggior prestigio. Crocevia per le Coppe anche in casa Toro, ancora in lizza per un posto in Conference o Europa League.

Chi gioca titolare in Torino-Bologna? Le ultime sulle formazioni dell'anticipo del venerdì, in programma alle ore 20:45.