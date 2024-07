Spagna e Francia si preparano a scendere in campo nella prima semifinale di Euro 2024: le ultime sulle scelte dei due ct e le formazioni.

Lo spettacolo di Euro 2024 entra nella fase conclusiva, la più bella, intrigante e affascinante. Questa sera alla ore 21 alla Fussball Arena Munchen di Monaco di Baviera si gioca la prima semifinale della competizione che vedrà opposte Spagna e Francia.

Percorsi diversi in questo Europeo per le due nazionali, con la Roja che fino a questo momento ha espresso un calcio spettacolare e votato all’attacco, mentre i Blues hanno sofferto più del previsto in diverse occasioni e non sono ancora riusciti a esprimere appieno il loro enorme potenziale.

La Spagna è arrivata in semifinale dopo aver superato la Germania ai tempi supplementari, in una sfida avvincente e ricca di colpi di scena, decisa dal goal di Merino a pochi minuti dalla fine. La Francia, invece, nei quarti ha superato il Portogallo ai calci di rigore.

Chi gioca titolare in Spagna-Francia? Le ultime sulle scelte di formazione dei due commissari tecnici.